Un sénateur démocrate américain demande à Capital One des précisions sur l'enquête relative à la lutte contre le blanchiment d'argent concernant le compte de Trump

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(Ajout d'un commentaire de la Trump Organization, paragraphe 5)

* La sénatrice américaine Hassan demande à consulter les documents relatifs aux transactions, aux alertes et aux communications avec les autorités de régulation ou les forces de l'ordre dans le cadre de cette enquête

* La Trump Organization et Eric Trump ont poursuivi Capital One en justice en mars 2025 suite à la fermeture, en 2021, de centaines de comptes

* Capital One affirme que, dans son mémoire déposé au tribunal en juillet, elle a attribué ces fermetures à un examen anti-blanchiment, et non à des motifs politiques

par Nupur Anand

Une sénatrice démocrate américaine a demandé à Capital One Financial COF.N des précisions concernant un examen interne de l’ de lutte contre le blanchiment d’argent qui, selon la banque le mois dernier, l’a conduite à fermer des comptes liés au président Donald Trump et à ses entreprises.

Dans une lettre adressée mardi soir à Richard Fairbank, directeur général de Capital One, et dont Reuters a été le premier à faire état, la sénatrice Maggie Hassan, démocrate du New Hampshire, a demandé les documents décrivant les transactions, les alertes et les autres éléments ayant motivé cet examen, ainsi que toute communication avec les forces de l’ordre ou les autorités de régulation concernant cette affaire.

« Le peuple américain mérite de savoir », a écrit Mme Hassan, principale représentante démocrate au sein de la commission économique mixte.

Capital One a refusé de commenter.

Un porte-parole de la Trump Organization a qualifié l’examen anti-blanchiment de Capital One d’infondé. Il a déclaré: « Capital One a inventé une justification a posteriori en ressortant de manière sélective une poignée de transactions isolées qui avaient eu lieu des années auparavant et qui n’avaient jamais été identifiées comme préoccupantes. Ces transactions anciennes n’étaient rien d’autre qu’un prétexte transparent visant à dissimuler ce qui était manifestement une décision motivée par des considérations politiques visant à fermer les comptes de Trump. »

Les porte-parole de la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

UNE ACTION EN JUSTICE ALLÈGUE UNE MOTIVATION POLITIQUE

La Trump Organization et Eric Trump, le fils du président, ont intenté un procès contre Capital One en mars 2025, alléguant que la fermeture par la banque, en 2021, de centaines de comptes affiliés était motivée par des considérations politiques.

La banque américaine a nié avoir agi pour des raisons politiques. Dans un mémoire déposé en juillet, elle a déclaré que ces fermetures résultaient d’un examen minutieux mené par l’équipe de lutte contre le blanchiment d’argent de Capital One « conformément aux politiques de la banque et aux directives réglementaires ». Elle n’a jamais accusé la Trump Organization de blanchiment d’argent. Dans un mémoire déposé ultérieurement, les plaignants ont affirmé que cet examen de lutte contre le blanchiment d’argent n’était qu’un prétexte.

Si Capital One se plie à la demande de Hassan, cela pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur les transactions financières des sociétés du président, ainsi que sur le bien-fondé des allégations de « débanquisation » formulées par la Trump Organization.

Le « debanking » — le refus de fournir des services pour des motifs religieux ou politiques — a pris de l’importance au cours du second mandat de Trump. Le président et les responsables de son administration ont relayé les affirmations des conservateurs selon lesquelles les grandes institutions financières « woke » — ou de gauche — auraient pris pour cible des particuliers , des groupes et des entreprises de tendance conservatrice en restreignant leur accès aux services bancaires. Le secteur a déclaré que les prêteurs s’étaient simplement conformés à la réglementation fédérale en clôturant ces comptes.

En août 2025, Donald Trump a signé un décret visant à lutter contre les pratiques discriminatoires de « debanking ». Il a également intenté une action en justice contre JPMorgan Chase JPM.N en janvier 2026 pour des motifs similaires. La banque rejette ces accusations. L’un des principaux organismes de contrôle bancaire, le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), mène également une enquête sur le « debanking » au sein de plusieurs établissements.

Dans la lettre adressée au directeur général de Capital One, Hassan a indiqué que des informations supplémentaires étaient nécessaires dans le cadre du contrôle parlementaire.

La lettre demandait à Capital One d’identifier l’activité ayant déclenché son examen, d’expliquer les politiques qu’elle a appliquées, de décrire les conclusions ayant conduit à la fermeture des comptes et, dans la mesure où la loi le permet, de divulguer tout signalement ou toute communication avec les autorités fédérales ou d’État en lien avec cette affaire.