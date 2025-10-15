Un sénateur demande une enquête sur la vidéo de l'aéroport américain accusant les démocrates d'être à l'origine de la fermeture du gouvernement

(Ajout d'éléments supplémentaires tirés de la lettre, sans commentaire immédiat du DHS ni de l'OSC, aux paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

La principale démocrate de la commission sénatoriale du commerce a demandé mercredi une enquête sur une vidéo de l'administration Trump diffusée dans certains aéroports qui blâme les démocrates du Congrès pour la fermeture du gouvernement en cours et son impact sur l'aviation.

La sénatrice Maria Cantwell a demandé à l'Office of Special Counsel d'enquêter sur la vidéo mettant en scène la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem, estimant qu'elle semble violer une loi connue sous le nom de Hatch Act, qui vise à isoler les services gouvernementaux de la politique partisane.

Un nombre croissant de grands aéroports ont choisi de ne pas diffuser la vidéo en raison de sa nature partisane, notamment à Atlanta, Seattle, Indianapolis, New York et Las Vegas, a fait remarquer Maria Cantwell.

Dans la vidéo, Kristi Noem déclare: "Les démocrates du Congrès refusent de financer le gouvernement fédéral et, pour cette raison, bon nombre de nos opérations sont affectées et la plupart de nos employés de la TSA travaillent sans salaire."

Le DHS et l'Office of Special Counsel n'ont pas commenté la lettre dans l'immédiat.

"La vidéo de la secrétaire Noem ne peut être raisonnablement interprétée que comme un message partisan destiné à dénigrer de manière trompeuse les opposants politiques de l'administration Trump (et) convaincre les Américains de blâmer les "démocrates du Congrès" pour la fermeture du gouvernement en cours, et d'influencer leurs votes futurs", indique la lettre de Maria Cantwell.

Les législateurs démocrates ont refusé de voter en faveur d'un projet de loi républicain qui fournirait un financement provisoire au gouvernement parce qu'il n'inclut pas de fonds pour subventionner l'assurance maladie des Américains à faible revenu.

Les démocrates et les républicains se sont renvoyés la responsabilité de la fermeture et l'impact sur l'aviation a été au centre des préoccupations.

Plus de 50 000 agents de la TSA travaillent sans salaire et ont reçu un salaire partiel. Ils ne recevront pas leur premier salaire complet dans le courant de la semaine.

La TSA affirme qu'en dépit de la fermeture, les temps de contrôle de sécurité restent faibles et que le vendredi qui a marqué le début du week-end de trois jours du Columbus Day a été le sixième jour le plus chargé de l'histoire de la TSA.

"Plus la fermeture se prolonge, plus la situation devient difficile pour les gens", a déclaré la TSA jeudi dans un courriel adressé mardi aux parties prenantes du secteur de l'aviation, comprenant des conseils sur l'acceptation des dons pendant la fermeture pour les travailleurs de la TSA.