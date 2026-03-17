Un sénateur demande à la Maison Blanche si les investisseurs de TikTok paieront 10 milliards de dollars au Trésor américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, pas de commentaires immédiats de la Maison Blanche et de TikTok dans les paragraphes 3-8) par David Shepardson

Le principal démocrate de la commission sénatoriale du renseignement a demandé mardi à la Maison Blanche si les investisseurs versaient 10 milliards de dollars au Trésor dans le cadre de la vente des activités américaines de TikTok négociée par l'administration Trump. Le sénateur Mark Warner a cité un rapport du Wall Street Journal selon lequel les investisseurs dans la nouvelle coentreprise TikTok - y compris Oracle, Silver Lake, MGX d'Abu Dhabi et d'autres investisseurs - ont déjà versé 2,5 milliards de dollars au Trésor et paieront les 7,5 milliards de dollars restants en plusieurs versements. La société chinoise ByteDance a déclaré en janvier que TikTok USDS Joint Venture LLC sécuriserait les données des utilisateurs américains, les applications et les algorithmes grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité.

Warner a déclaré que 10 milliards de dollars représentent environ 71 % de l'évaluation de 14 milliards de dollars annoncée publiquement pour la coentreprise.

La Maison Blanche et TikTok n'ont pas fait de commentaires immédiats. TikTok a refusé de répondre à de nombreuses questions sur l'accord.

"Cet arrangement, s'il est vrai, poursuivrait un modèle établi par l'administration Trump d'exercice du pouvoir et de l'autorité du gouvernement au profit de certaines entreprises et personnes proches du président, et d'extraction de concessions financières comme condition pour y parvenir", a écrit M. Warner. "Le processus opaque, non concurrentiel et ad hoc entourant cette vente négociée par le gouvernement, avec de nombreux conflits d'intérêts évidents, n'a pas d'analogue dans l'histoire moderne de l'Amérique."

Une loi adoptée par le Congrès en 2024 exigeait que ByteDance vende ses actifs américains avant janvier 2025, sous peine d'interdiction ou d'amendes pouvant s'élever à des centaines de milliards de dollars.

L'administration Trump a cherché à recevoir des liquidités ou des actions dans le cadre de transactions importantes, notamment une participation de 9,9 % dans Intel en échange de subventions gouvernementales. Le gouvernement a également pris des participations dans des sociétés de métaux et d'exploitation minière.

M. Warner a déclaré qu'il souhaitait que l'administration divulgue l'autorité légale qui a permis d'approuver la vente, la base de la demande de 10 milliards de dollars, la manière dont le chiffre a été déterminé, toute implication directe de M. Trump et l'utilisation prévue des fonds.

Au début du mois, M. Trump et la ministre de la justice Pam Bondi ont été poursuivis par des investisseurs individuels dans deux médias sociaux rivaux de TikTok, qui cherchaient à annuler l'approbation de la coentreprise par le président américain.