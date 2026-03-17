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Un sénateur demande à la Maison Blanche de répondre à la question de savoir si les investisseurs de TikTok paieront 10 milliards de dollars au Trésor américain
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal démocrate de la commission sénatoriale du renseignement a demandé mardi à la Maison Blanche de répondre si les investisseurs versent 10 milliards de dollars au Trésor dans le cadre de la vente des activités américaines de TikTok sous l'égide de l'administration Trump.

Le sénateur Mark Warner a cité un rapport du Wall Street Journal selon lequel les investisseurs dans la nouvelle coentreprise TikTok - y compris Oracle, Silver Lake, MGX d'Abu Dhabi et d'autres investisseurs - ont déjà versé 2,5 milliards de dollars au Trésor et paieront les 7,5 milliards de dollars restants en plusieurs versements. ByteDance a déclaré en janvier que TikTok USDS Joint Venture LLC sécuriserait les données des utilisateurs américains, les applications et les algorithmes grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité.

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