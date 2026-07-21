Un sénateur américain exhorte Wall Street à rejeter l'accès anticipé payant aux publications de Trump, qu'il juge « préoccupant »

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* L'API « Truth » permettrait aux clients d'accéder plus rapidement aux publications de 10 comptes influents

* Selon Reuters, TMTG aurait envisagé de facturer jusqu’à 100.000 dollars par mois aux sociétés de Wall Street, selon des sources

* Le sénateur Warner exhorte Wall Street à rejeter cet accord «préoccupant»

Un sénateur démocrate de premier plan a exhorté mardi les banques et les sociétés de courtage à boycotter un nouveau produit offrant un accès anticipé aux publications sur la plateforme Truth Social du président Donald Trump, avertissant que cela créait une « forme très préoccupante d’asymétrie de l’information » pour les politiques gouvernementales. Au début du mois, TMTG a dévoilé un flux de données payant et sous licence qui offrira aux banques et aux sociétés de courtage « l’accès le plus rapide » aux publications de comptes influents sur Truth Social, notamment celui de Trump, dont les messages font souvent bouger les marchés mondiaux.

Le sénateur Mark Warner, principal représentant démocrate au sein de la commission du renseignement du Sénat, a exhorté les dirigeants des principaux groupes professionnels du secteur financier américain à désavouer publiquement cet accord, arguant qu’il permettrait à Donald Trump de tirer un profit personnel des annonces relatives à la politique gouvernementale.

« Je vous exhorte à affirmer clairement que le secteur des services financiers ne légitimera pas un accord qui vend un accès privilégié à des communications présidentielles susceptibles d’influencer les marchés, en particulier si cela profite financièrement au président à titre personnel », a-t-il écrit dans une lettre adressée aux dirigeants de six grands groupes professionnels du secteur financier. M. Warner est également membre de la commission bancaire du Sénat.

Les porte-parole du Bank Policy Institute, de la Securities Industry and Financial Markets Association, de la Managed Funds Association, du Financial Services Forum, du Principal Traders Group et de l’American Bankers Association n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. La Maison Blanche a renvoyé une demande de commentaires au Trump Media & Technology Group

DJT.O , qui n’a pas répondu à cette demande. Ce produit, baptisé « Truth API », diffusera aux clients les publications des 10 comptes les plus influents à un rythme nettement plus rapide que celui d’une notification push classique sur la plateforme Truth Social. Selon des juristes, les plateformes technologiques sont généralement autorisées à offrir à leurs clients un accès anticipé aux données, même si cela désavantage certains acteurs du marché; toutefois, d’autres experts en éthique ont estimé que la situation était inhabituelle, car les publications de Trump constituent des informations gouvernementales. Reuters a rapporté, citant des sources , que l’entreprise de réseaux sociaux avait envisagé de facturer aux traders de Wall Street et aux sociétés d’investissement jusqu’à 100.000 dollars par mois pour un accès plus rapide. TMTG a également récemment proposé un tarif réduit de 60.000 dollars par mois aux entreprises qui s’engagent pour trois ans, ont indiqué ces sources.