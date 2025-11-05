Un sénateur américain exhorte Boeing et les grévistes à trouver un accord

Le sénateur américain Josh Hawley a exhorté Boeing BA.N à "conclure rapidement un accord" avec un groupe syndical représentant environ 3.200 travailleurs en grève, a déclaré le syndicat mercredi.