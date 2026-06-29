Un sénateur américain demande à l'autorité de régulation de rejeter le gigantesque accord entre NextEra et Dominion dans le secteur de l'électricité, en déposant une requête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Le sénateur américain Angus King exhorte la principale autorité de régulation de l’énergie du pays à rejeter le projet d’acquisitionde Dominion Energy par NextEra Energy NEE.N , d’un montant de 66,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars D.N , affirmant que cette opération concentrerait trop de pouvoir entre les mains d’une seule entreprise, comme l’indique un document déposé lundi .

Le pays a connu une vague de fusions géantes dans le secteur de l’électricité ces dernières années, avec la reprise de la demande en électricité après une accalmie d’environ deux décennies, alimentée par l’expansion des centres de données très gourmands en énergie et l’électrification de secteurs tels que les transports. Le mois dernier, NextEra a annoncé son projet d’acquisition de Dominion afin de créer le plus grand groupe d’électricité réglementé au monde, dans le cadre de ce qui constituerait l’une des plus importantes fusions de ce type de tous les temps. Basée en Virginie, Dominion dessert la plus grande concentration de centres de données au monde.

Dans une lettre adressée à la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC), M. King, représentant du Maine, a déclaré que le géant de l’énergie issu de cette fusion entraverait la concurrence sur un territoire touchant plus de 10 millions de personnes.

"Une entreprise unique combinant production libre, production réglementée, transport d’électricité et exposition aux pics de consommation dispose de puissantes incitations et d’outils pour façonner les marchés régionaux à son avantage", a déclaré M. King, citant les 110 gigawatts de capacité de production électrique des deux sociétés, qui représentent la plus grande part de production au gaz naturel et la deuxième plus grande capacité nucléaire du pays.

M. King a ajouté que NextEra avait déjà entravé la concurrence dans le secteur des énergies propres par le biais d’actions de lobbying en Nouvelle-Angleterre. Il a évoqué d’autres préoccupations concernant les pratiques commerciales de l’entreprise qui, selon lui, pourraient à terme entraîner une hausse des prix pour les consommateurs.

NextEra n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter ces informations.