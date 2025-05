Un Résultat Net Comptable positif et en augmentation en 2024, confirmant la capacité d’ABL Diagnostics à consolider son activité historique

Woippy, le 6 mai 2025 à 18 heures

ABL Diagnostics est une société française de diagnostic moléculaire spécialisée dans les kits de tests de génotypage des maladies infectieuses. Pour ses tests propriétaires, ABL Diagnostics intègre l’ensemble du processus depuis le R&D jusqu’à la commercialisation des produits.

Arrêté des comptes - Faits marquants :

Les comptes de la Société ont été arrêtés par le Conseil d’administration de la Société le 30 avril 2025.

Le résultat net comptable d’ABL Diagnostics s’établit à 285 K€ au 31 décembre 2024, en nette progression par rapport aux 54 K€ enregistrés en 2023. Cette performance s’explique par la rationalisation des coûts et une discipline de gestion renforcée, dans un contexte d’activité globalement stable. L’exercice 2024 a été consacré à la poursuite de la consolidation opérationnelle engagée post-Covid, avec pour objectif de créer les conditions favorables à une croissance sur les segments stratégiques de la Société en 2025.

Conformément à sa stratégie visant à être le leader de la médecine personnalisée en maladie infectieuse, ABL Diagnostics a recentré son développement en 2023 sur son segment clé : le génotypage par séquençage du VIH / SIDA et co-infections.

En parallèle, ABL Diagnostics a poursuivi l’élargissement de sa gamme de produits DeepChek® qui cible principalement des applications infectieuses, virales et bactériennes.

Le rapport financier annuel 2024 est disponible sur le site de la Société.