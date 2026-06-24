Un responsable néerlandais fait pression sur les législateurs américains au sujet du projet de loi américain sur les exportations de puces vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une interview avec un ministre néerlandais) par Toby Sterling et Alexandra Alper

Un ministre néerlandais de premier plan a rencontré le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, ainsi que des législateurs, afin d’exprimer ses inquiétudes concernant une législation américaine qui obligerait des alliés tels que les Pays-Bas à s’aligner sur les contrôles à l’exportation plus stricts imposés par Washington à l’égard de la Chine.

Le "Match Act", un projet de loi bipartite proposé en avril, rendrait plus difficile la production de semi-conducteurs destinés à l’IA par les fabricants chinois de puces, notamment en mettant en place des mécanismes visant à contraindre les pays alliés à empêcher l'envoi de davantage d'équipements vers la Chine.

Les États-Unis ont mené une initiative mondiale visant à empêcher Pékin de se procurer les puces et les outils de fabrication de puces les plus avancés, craignant que la Chine ne les utilise pour renforcer considérablement son appareil militaire.

S’adressant mardi à la presse à Washington, le ministre néerlandais du Commerce, Sjoerd Sjoerdsma, a déclaré que les États-Unis et les Pays-Bas partageaient des objectifs communs pour empêcher que des technologies sensibles ne tombent entre de mauvaises mains.

Toutefois, "certains éléments de cette loi semblent indiquer que les États-Unis pourraient prendre le contrôle de certaines de ces décisions qui affectent notre sécurité nationale et le mode de fonctionnement de nos entreprises", a-t-il déclaré.

Si l’excellente relation de coopération avec Washington "se transforme en une coopération forcée… cela n’est pas souhaitable de notre point de vue", a-t-il ajouté. Alors que les États-Unis et les Pays-Bas ont convenu d’empêcher le fabricant néerlandais d’équipements pour puces ASML ASML.AS d’exporter vers la Chine les outils de pointe nécessaires à la fabrication de circuits pour puces d’IA, les deux pays sont en désaccord sur la question de savoir si ASML devrait être autorisé à vendre et à entretenir certains équipements moins sophistiqués destinés à des clients chinois. M. Sjoerdsma était également à Washington pour signer une déclaration officialisant l’adhésiondes Pays-Bas au groupe Pax Silica, qui rassemble des pays alliés des États-Unis et coordonne les chaînes d’approvisionnement en matière d’IA. La participation néerlandaise à Pax Silica, dirigée par Jacob Helberg, sous-secrétaire d’État américain aux affaires économiques, constitue une victoire importante pour l’un des piliers de la diplomatie technologique américaine.

"Les Pays-Bas ont une obligation mondiale de veiller à ce que, dès lors qu’il s’agit des chaînes d’approvisionnement ou de l’impact potentiel de perturbations sur ces chaînes, nous ayons la responsabilité commune d’essayer de prévenir (ces perturbations)", a déclaré M. Sjoerdsma.

Parmi les autres gouvernements ayant rejoint Pax Silica figurent la Corée du Sud et le Japon. Taïwan, où est implanté le fabricant de puces TSMC, a apporté son soutien au groupe en tant que non-signataire. L’Union européenne devrait y adhérer à une date ultérieure.