Un responsable américain ordonne à Fannie Mae et Freddie Mac d'approuver le VantageScore pour tous les prêteurs

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(Ajoute des citations et du contexte)

par Kanishka Singh

Bill Pulte, directeur américain du logement fédéral, a déclaré jeudi avoir donné pour instruction à Fannie Mae et Freddie Mac , créées par le Congrès américain pour soutenir le marché immobilier, d’autoriser tous les prêteurs à utiliser le système de notation de crédit VantageScore.

“Le déploiement initial de VantageScore par Fannie et Freddie a connu un succès incroyable, avec 50 PRÊTEURS ACCORDANT DES PRÊTS. Ainsi, AVEC EFFET IMMÉDIAT, je donne instruction à Fannie et Freddie d’autoriser TOUS les prêteurs à utiliser VantageScore”, a écrit Pulte sur X.

“FICO a bénéficié d’un monopole. Ce n’est plus le cas”, a ajouté Pulte.

Les actions de Fair Isaac FICO.N , plus connue sous le nom de FICO, avaient reculé en avril après que Freddie Mac et Fannie Mae eurent annoncé qu’elles accepteraient désormais les prêts immobiliers évalués à l’aide du système de notation de crédit concurrent, VantageScore 4.0.

La volonté de Pulte d’étendre l’utilisation de VantageScore intervient alors même qu’il critiquait les trois agences d’évaluation du crédit qui en sont propriétaires.

Dans un autre message publié jeudi, Pulte a déclaré que les agences d’évaluation du crédit Equifax EFX.N , Experian

EXPN.L et TransUnion TRU.N facturaient des tarifs excessifs aux Américains depuis “bien trop longtemps”.

“Equifax, Experian et TransUnion font payer trop cher aux Américains depuis bien trop longtemps. Cela prendra bientôt fin. Nous envisageons sérieusement une fusion entre deux de ces agences, ainsi que des solutions plus efficaces (SAFER et SOUNDER). Nous ne laisserons pas ces entreprises profiter des consommateurs américains”, a-t-il déclaré.

Fondée en 2006, VantageScore est une société spécialisée dans la modélisation et l’analyse des scores de crédit, détenue conjointement par Equifax, Experian et TransUnion.

L’administration Trump affirme qu’elle entend réduire les coûts pour les acheteurs immobiliers américains et stimuler la concurrence sur le marché de la notation de crédit hypothécaire, dominé par FICO.

En 2018, au cours de son premier mandat, le président Donald Trump a promulgué la loi sur la concurrence en matière de cotes de crédit (Credit Score Competition Act), enjoignant à l’Agence fédérale américaine du logement de permettre à Freddie Mac et Fannie Mae d’approuver des modèles de cotes de crédit plus avancés pour la souscription de prêts hypothécaires.