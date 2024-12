Un repli de près de 6% de l'euro en 2024 avant un retour à la parité ?

(AOF) - L’euro affiche une baisse de près de 6% à 1,0394 dollar depuis le début de l’année après une progression de plus de 3% en 2023. La devise européenne a culminé à 1,1214 dollar fin septembre 2024 et n’a cessé depuis de s’affaiblir. Il est devenu évident au quatrième trimestre que le potentiel de baisse des taux en Europe était plus important qu’aux Etats-Unis. Non seulement, l’activité économique est plus faible sur le Vieux Continent, mais l’inflation est également plus basse, des tendances appelées à se prolonger.

Le notable durcissement de ton de la Fed à propos de l'inflation lors de sa dernière réunion a accentué la pression sur l'euro. L'institution présidée par Jerome Powell ne table plus désormais que sur 2 nouvelles réductions en 2025 contre 4 en septembre. Elle est en effet plus pessimiste sur l'inflation : la projection d'inflation (PCE) "core" a été rehaussé de 2,2% à 2,5% pour 2025.

MUFG s'attend à ce que l'euro tombe aux alentours de la parité au cours du premier trimestre de l'année prochaine en raison des divergences économiques entre l'Europe et les Etats-Unis. Il devrait se stabiliser et se redresser modérément au cours du second semestre 2025.