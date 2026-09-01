Un relèvement à l'achat chez UBS fait grimper Straumann

(Zonebourse.com) - Straumann grimpe de 3,6% à 97,2 CHF à Zurich, soutenu par un relèvement de recommandation de la part d'UBS sur le titre de cette société spécialisée dans le domaine de l'implantologie, de la dentisterie restauratrice et de la régénération des tissus buccaux.
La banque helvétique relève sa recommandation de "neutre" à "achat" sur le dossier, avec un objectif de cours remonté de 90 à 115 CHF, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 23% par rapport au cours de clôture de lundi soir.
"Un écart de valorisation reflète des préoccupations sur des risques gérables, la croissance du marché reste la meilleure de sa catégorie pour les technologies médicales, et atteindre le consensus devrait suffire", estime UBS dans le résumé de sa note de recherche.
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