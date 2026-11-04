Un recul de plus de 11% du CA organique pour Abeo au 2e trimestre

Abeo affiche, au titre du 2e trimestre de son exercice 2026/2027, un chiffre d'affaires de 76,2 MEUR, en retrait de 2,0% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-11,4% à périmètre et change constants).

Le fournisseur d'équipements de sport et de loisirs pointe un contexte défavorable sur les marchés nord-américain et français, marqué par l'attentisme persistant des donneurs d'ordre et les restrictions budgétaires des collectivités territoriales.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2026/2027, le chiffre d'affaires ressort quasiment stable à 137,9 MEUR, mais en baisse organique de 9,2%, ce qui devrait peser sur la marge d'EBITDA du 1er semestre 2026/2027, attendue en retrait en comparaison annuelle.

Au 30 septembre 2026, les prises de commandes d'Abeo s'élèvent néanmoins à 148,3 MEUR, en hausse de 6,3% par rapport à la même date en 2025, soutenues notamment par la contribution des opérations de croissance externe.

Aussi, le groupe anticipe un rebond de l'activité au 2e semestre, porté par la réalisation de projets inscrits au carnet de commandes. Il réaffirme sa confiance dans la solidité de ses fondamentaux et poursuit la mise en oeuvre de ses priorités stratégiques.