Un record chasse l'autre : l'argent au plus haut depuis 1980
information fournie par AOF 09/10/2025 à 17:02

(AOF) - Les métaux précieux connaissent un regain de popularité particulièrement impressionnant, notamment l'argent. Ce dernier a dépassé les 50 dollars l'once et progresse de 2,60%, à 50,1588 dollars. Ce métal précieux a ainsi retrouvé son niveau de 1980, année de l'échec du "corner" des frères Hunt. Ces derniers avaient fait bondir son cours au-delà des 50 dollars en accumulant de grandes quantités d'argent. Ce marché avait ensuite connu un krach la même année.

"La 'peur de ne pas profiter de la hausse (fear of missing out)' est, dans une certaine mesure, évidente sur les marchés des métaux précieux, qui sont stimulés par les incertitudes élevées entourant les développements fiscaux et politiques aux États-Unis et les anticipations d'une nouvelle baisse du dollar américain", explique UBS.

La banque suisse reste optimiste sur les perspectives de l'argent : elle anticipe une once à 55 dollars en juin 2026. Selon celle-ci, de nombreux investisseurs jugent que l'argent reste bon marché par rapport à l'or.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

