Un rapport sur l'IPC en forte hausse alimente la chute des valeurs liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les grands acteurs de l'IA touchés par la vague de ventes sur les marchés boursiers

* La hausse des taux d'intérêt inquiète de plus en plus certaines entreprises

* Les investisseurs restent globalement optimistes quant aux perspectives du secteur

par Chuck Mikolajczak, Darshan Kumar R et Shashwat Chauhan

Les principales valeurs du secteur de l’IA ont chuté mercredi à la suite de la publication du dernier rapport sur l’inflation américaine , soulignant les inquiétudes des investisseurs quant aux risques posés par la hausse des coûts d’emprunt dans ce secteur à forte intensité capitalistique.

Parmi les plus fortes baisses figuraient l’opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O , qui a chuté de 16%, le fournisseur d’infrastructures d’IA Nebius NBIS.O , en recul de 11%, le géant du cloud computing Oracle ORCL.N , en baisse de 9%, et le vendeur de serveurs d’IA Dell Technologies DELL.N , en recul de 11%. Au total, ces baisses ont fait perdre quelque 80 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Ces baisses reflètent l’impact du resserrement des conditions financières, ainsi que les gains exceptionnels enregistrés par certains des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA. Mercredi, Barclays a abaissé la note de Dell et de deux autres valeurs du secteur du matériel informatique d’entreprise, soulignant que l’action Dell avait quadruplé cette année — dans le cadre d’une frénésie spéculative alimentée par l’IA qui a conduit 16 valeurs du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT à au moins doubler leur cours cette année, selon les calculs de Reuters.

Les inquiétudes liées à la hausse des coûts d’emprunt ont également pesé sur les autres titres ayant enregistré de fortes baisses mercredi. Les ventes ont été particulièrement intenses sur CoreWeave, qui a émis 22 milliards de dollars d’obligations et contracté 26 milliards de dollars de prêts, selon les données de LSEG. Une obligation CoreWeave émise en juin et offrant un rendement de 9,625% affichait récemment un rendement de 15%.

"Nous recevons de nombreuses informations suggérant que les plus grandes entreprises d’IA pourraient ne pas générer les bénéfices ou le chiffre d’affaires attendus, et je pense que cela rend tout le monde nerveux à l’égard d’entreprises comme CoreWeave", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Le directeur général de CoreWeave, Mike Intrator, a déclaré dans une note interne que le marché agissait de manière "irrationnelle" et qu’il restait confiant dans l’avenir de cette entreprise spécialisée dans l’IA dans le cloud, a rapporté Bloomberg mercredi.

La chute de mercredi est le dernier signe en date d’un marché qui peine à prendre la mesure des implications d’une inflation élevée, à un moment où les emprunts des entreprises, alimentés par l’IA, ont contribué à faire grimper les taux d’intérêt mondiaux.

Les investisseurs restent globalement optimistes quant à ce secteur, en partie parce que ses principaux acteurs, du fabricant de puces Nvidia NVDA.O aux "hyperscalers" — principalement Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta

META.O et Amazon AMZN.O — sont très rentables et largement considérés comme bien gérés, malgré les inquiétudes liées à leur endettement.

Mais la hausse des taux rendra l’emprunt et la construction plus coûteux, ce qui risque de toucher en premier lieu les entreprises non rentables ou moins rentables. Mercredi, les taux d’intérêt américains ont augmenté à la suite de la publication d’un rapport faisant état d’une forte inflation, poussant le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR jusqu’à 5,63% avant que les taux ne reculent fortement dans l’après-midi.

"Je pense effectivement que des taux à long terme supérieurs à 5% et tendant vers les 6% constituent un problème pour ce que j’appellerais les emprunteurs marginaux", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird, lors d’un entretien avec Reuters. "La situation devient beaucoup plus difficile pour les acteurs situés en dessous des quatre grands hyperscalers."

L’indice Nasdaq .IXIC reculait de 2% mercredi après-midi, Alphabet et les autres grands hyperscalers affichant pour la plupart des baisses d’environ 2%. SpaceX SPCX.O , autre acteur majeur de l’IA, reculait de 3%.

"Je pense que ce groupe s’est désormais élargi à cinq acteurs. SpaceX a en quelque sorte rejoint le club aux côtés de Meta, Microsoft, Google et Amazon", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management. "Ces cinq entreprises dépensent environ 75% des fonds investis dans les centres de données aux États-Unis. Et elles réinvestissent manifestement la totalité de leurs bénéfices, voire davantage, dans ces centres de données, qui génèrent d’excellents rendements."

Malgré la solide santé financière de ces entreprises et de leurs investissements, M. Ellerbroek a indiqué qu’il n’était pas surprenant que les investisseurs restent sceptiques quant au développement de l’IA, en partie à cause des krachs qui ont précédé celui-ci, notamment l’effondrement de la bulle Internet qui a débuté en 2000.

"Ce groupe restreint d’entreprises est le principal moteur de la croissance économique et boursière, et elles investissent de manière extrêmement agressive; or, les investisseurs ne sont tout simplement pas disposés à payer le prix fort ni à s’engager pleinement comme ils l’avaient fait à la fin des années 90 ou à d’autres périodes où ils avaient en quelque sorte perdu la tête", a déclaré M. Ellerbroek. "Les investisseurs n’ont certainement pas perdu la tête. Ils se montrent très prudents et, je pense, sélectifs."