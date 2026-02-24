Un rapport dystopique sur l'IA, devenu viral, alimente la nervosité des investisseurs

par Tom Westbrook

Un chômage de masse alimenté par l'intelligence artificielle (IA): la prédiction dévoilée dans un rapport dystopique de Citrini Research, daté de dimanche et devenu depuis viral, nourrit les craintes des opérateurs de marché sur l'essor de cette technologie, objet d'un important pari boursier qui commence à montrer des failles.

Ce rapport, le dernier d'une série d'articles pessimistes sur le potentiel disruptif de l'IA, envisage un scénario pour 2028 où le chômage aux Etats-Unis atteindrait 10,2%, en raison des licenciements dus au remplacement rapide des logiciels et des applications de livraison par l'IA.

Cet effondrement hypothétique du marché du travail, aggravé par les défauts de paiement des prêts hypothécaires et de capital-investissement, pourrait provoquer une onde de choc dans les systèmes financiers, entraînant une chute des actions américaines, un blocage des marchés du crédit et de l'économie en général.

Le rapport de Citrini, cabinet indépendant d'analyse financière et macroéconomique, a trouvé un écho auprès des marchés, inquiets de l'impact négatif potentiel de l'IA.

Les investisseurs ont vendu massivement les actions des sociétés de logiciels et celles des secteurs vulnérables à l'automatisation. L'indice S&P du compartiment des logiciels a baissé de 24% depuis le début de l'année .SPLRCIS .

"Les capacités de l'IA se sont améliorées, les entreprises ont eu besoin de moins d'employés, les licenciements de cols blancs ont augmenté (...) c'était un cercle vicieux sans frein naturel", écrit Alap Shah, auteur du rapport de Citrini.

Des préoccupations similaires ont été exprimées dans des blogs qui ont circulé parmi les investisseurs ce mois-ci, notamment celui de Matt Shumer, directeur général et cofondateur de la société d'IA Otherside AI, sur l'ampleur du pouvoir disruptif de l'IA.

Matt Shumer affirme que l'impact de l'IA pourrait être "beaucoup plus important" que la crise du COVID-19, qui a bouleversé tout, des chaînes d'approvisionnement mondiales à la main-d'œuvre et à l'éducation.

Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney, a noté que le marché reste inquiet car il jongle entre les signes cycliques de gains potentiels dans les actifs à risque et les chocs possibles qui ne se reflètent pas dans les tendances macroéconomiques conventionnelles.

"L'article de Citrini a touché un point sensible à cet égard", a-t-il ajouté.

LES GAGNANTS ET LES PERDANTS SE DISTINGUENT

Si les marchés boursiers mondiaux restent proches de leurs niveaux records, cela masque une rotation massive de nombreuses entreprises exposées à l'IA vers des valeurs défensives ou les segments rentables de la chaîne d'approvisionnement.

Depuis son pic en octobre dernier, l'indice S&P 500 des logiciels et services a chuté de plus de 30%, tandis que les géants asiatiques de la fabrication de puces ont connu une forte hausse. TSMC 2330.TW a progressé de 30% au cours de la même période et les actions des sociétés sud-coréennes Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont doublé.

"L'IA est une réalité... la divergence est réelle et la vente massive (de logiciels) est logique, car l'IA va réduire à néant le codage logiciel", a déclaré Christopher Forbes, responsable Asie et Moyen-Orient chez CMC Markets. "Ceux qui font partie de la chaîne d'approvisionnement seront gagnants : les puces, les centres de données, l'énergie permanente".

Le prochain test pour les marchés viendra avec les résultats publiés mercredi par Nvidia NVDA.O , le leader de l'IA.

LES EXPERTS APPELLENT À UNE RÉACTION MODÉRÉE

D'autres ont souligné que, face à la peur dominante, les aspects positifs de l'IA pour l'économie mondiale étaient négligés.

"Je prendrais cela au sérieux, mais pas au pied de la lettre", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management, qui a ajouté que les critiques à l'encontre du rapport Citrini, qui minimisait la capacité d'adaptation de l'économie, étaient également valables.

Dans son article, Matt Shumer a souligné que le "seul grand avantage" que les salariés pourraient tirer est d'agir rapidement, tant en termes de compréhension que d'adaptation à l'IA.

Dans un autre article daté du 17 février, Andrea Pignataro, directeur général de la société de logiciels et de données financières ION Group, a déclaré que les marchés ne devaient pas paniquer à l'idée que l'IA remplace les outils logiciels, mais plutôt paniquer à l'idée de ce qui se passerait si les institutions découvraient qu'elles avaient appris à l'IA "à se passer d'elles".

"Jusqu'à présent cette année, le marché boursier a écarté le scénario dans lequel l'IA serait notre monstre de Frankenstein", a déclaré Ed Yardeni, de Yardeni Research.

"Nous continuons à croire que l'IA augmente la productivité des salariés plutôt que de les rendre obsolètes."

(Reportage Tom Westbrook ; avec Gregor Stuart Hunter à Taipei ; rédigé par Dhara Ranasinghe, Mara Vilcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)