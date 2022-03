Un quart des fonds actions européennes ont battu le marché en 2021

(NEWSManagers.com) - Les gérants de fonds actifs investis en actions européennes ont connu une année 2021 compliquée, malgré des marchés porteurs. En effet, seulement un quart des fonds actions européennes libellés en euros et gérés activement ont affiché une performance supérieure à celle de l’indice S&P Europe 350 l’an dernier, montre l’étude Spiva Europe Scorecard de S&P Dow Jones Indices qui mesure la performance des fonds gérés activement en Europe à celle des indices. Sur dix ans, la part des gérants en actions européennes qui battent l’indice est encore plus faible, de 17 %.

Les 1059 fonds en actions européennes de l’étude ont réalisé une performance moyenne pondérée par les actifs de 23,6 %, ce qui est inférieur de 2,4 points par rapport à l’indice. Sur dix ans, les fonds gagnent 10,07 % et l’indice 10,41 %, soit une faible différence.

Le constat est encore plus accablant pour les gérants actifs de fonds en actions françaises. Seulement 17 % des fonds actions françaises (au nombre de 210 au départ de l'étude) ont battu l’indice de référence S&P France BMI, un indice couvrant toutes tailles de capitalisations françaises, en 2021. C’est l’un des plus mauvais scores sur les fonds pays en Europe, derrière les fonds actions danoises et les fonds actions américaines. Sur dix ans, c’est encore pire, puisque seulement 7 % des fonds actions françaises ont fait mieux que le marché, selon l’étude.

Certains marchés offrent plus de chances de surperformer les indices. Ainsi, les fonds actifs d’actions italiennes sont 67 % à avoir fait mieux que l’indice. Sur dix ans toutefois, cela retombe à 22 %, un niveau plus en phase avec le reste de l’Europe. A contrario, aucun fonds d’actions danoise n’a fait mieux que l’indice !