Un projet de règlement européen viserait à restreindre les activités d'Airbnb et les locations de courte durée, selon le texte du projet

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* La Commission présentera la semaine prochaine la loi sur le logement abordable

* Les États membres de l'UE devront débattre de cette proposition avant qu'elle ne devienne loi

* Les habitants des destinations touristiques très fréquentées ont protesté contre la multiplication des locations de vacances

par Foo Yun Chee

Airbnb ABNB.O et d’autres plateformes de location de logements à court terme font face à de nouvelles restrictions, l’Union européenne cherchant à remédier à la pénurie de logements abordables dans les destinations touristiques très prisées, selon une proposition de la Commission européenne consultée par Reuters.

L'UE cherche à harmoniser les règles à l'échelle européenne après que les autorités de villes telles que Paris, Barcelone et Venise ont pris des mesures répressives à l'encontre d'Airbnb.

Les habitants, en particulier les jeunes Européens les plus durement touchés par la crise du logement due à l’essor des locations de vacances à court terme, sont également descendus dans la rue pour manifester.

La vice-présidente de la Commission européenne, Teresa Ribera, présentera le 9 septembre la « loi sur le logement abordable », qui devra ensuite être débattue par les pays de l’UE et le Parlement européen au cours des prochains mois avant de pouvoir entrer en vigueur.

COMMENT DÉFINIR UNE PÉNURIE DE LOGEMENT

La proposition définit des critères permettant de déterminer ce qui constitue une pénurie de logements susceptible de justifier des restrictions sur les locations de courte durée.

Les autorités « devraient évaluer la pression sur le marché du logement dans la zone concernée sur la base du rapport prix/revenu et de son évolution dans le temps, ainsi que d’autres indicateurs permettant de démontrer que cette pression n’est pas susceptible de s’atténuer à l’avenir », précise le projet.

«Le rapport prix/revenu mesure l’accessibilité au logement en comparant le coût d’acquisition d’un logement aux revenus du ménage ou de la population susceptible de l’acheter», précise-t-il.

Il précise que les autorités devraient également évaluer la croissance démographique ainsi que les tendances de l’offre et de la demande de logements, et que toute mesure devrait être non discriminatoire, proportionnée et d’intérêt général.

La proposition indique que des plafonds quantitatifs dans les zones confrontées à une pénurie de logements ou des règles de droits acquis, qui permettent aux acteurs déjà en activité de continuer à se conformer à la réglementation existante, pourraient être plus appropriés qu’une interdiction d’acquisition ou d’utilisation de biens immobiliers.

Le groupe de pression CCIA, qui compte notamment Airbnb parmi ses membres, a déclaré que la Commission devrait surveiller les restrictions nationales et locales et s’opposer à toute mesure restrictive disproportionnée.

«Sans contrôles de proportionnalité applicables, la loi sur le logement abordable ne servirait les intérêts de personne: ni ceux des propriétaires qui louent une chambre pour arrondir leurs fins de mois, ni ceux des régions et des secteurs qui vivent du tourisme», a-t-il déclaré dans un communiqué.

La loi sur le logement abordable fait suite au règlement de l’UE sur les données relatives à la location à court terme, entré en vigueur en mai de cette année et qui oblige les entreprises de location à court terme à partager leurs données avec les gouvernements à travers l’Europe afin qu’ils puissent surveiller les annonces et signaler celles qui ne sont pas conformes.