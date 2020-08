Un programme malveillant nommé BlackRock sème la zizanie

(NEWSManagers.com) -

Le Cert (Computer Emergency Response Team), agence chargée de la cybersécurité en Inde, a émis une alerte la semaine dernière concernant un programme malveillant baptisé BlackRock, du nom de la célèbre société de gestion américaine. Ce dernier subtilise les données d'utilisateurs d'applications mobiles utilisées sur les terminaux Android (comme les cartes de crédit), se concentrant sur 337 d'entre elles, majoritairement bancaires et financières. D'autres applications, notamment de communication et de networking, sont également visées par le maliciel. Le Cert indique que la campagne d'attaque du programme est internationale et que celui-ci se propage dans les téléphones des utilisateurs à travers de fausses mises à jour Google.