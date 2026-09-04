Un problème de qualité a ralenti les livraisons d'Airbus cet été

(Zonebourse.com) - L'avionneur européen a confirmé à Zonebourse avoir récemment identifié un problème de qualité isolé sur un plan horizontal d'empennage d'A330. "Cela nous a conduits à inspecter les A330 en cours de production, ralentissant ainsi les livraisons mensuelles durant l'été", indique un porte-parole du groupe. La cause première a toutefois été identifiée et les livraisons d'A330 ont repris, assure le groupe.
Les livraisons d'A330neo ont été quasi interrompues durant l'été après la découverte d'un défaut de qualité sur le plan horizontal d'un appareil lors de l'inspection précédant la livraison. Par conséquent, "aucun A330neo n'a été livré en juin ou juillet, et un seul en août", croit savoir Arthur Kuntz, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.
Selon le bureau d'études, parmi les compagnies européennes, seule Lufthansa devrait subir un impact significatif à court terme par l'intermédiaire de sa filiale italienne ITA Airways. Cette dernière est un utilisateur clé de l'A330-900, avec environ cinq appareils restant à livrer, et ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre au niveau de sa flotte. Par conséquent, "un nouveau report contraindrait la compagnie soit à prolonger encore l'exploitation de sa flotte vieillissante de modèles "ceo", soit à réduire sa capacité long-courrier pour l'été 2027", estime l'analyste.
En revanche, ni IAG (dont les livraisons des 21 A330-900 sont attendues entre 2028 et 2033), ni Air France-KLM (dont le renouvellement de la flotte s'appuie sur l'A350) ne devraient être impactées par ces retards.
Peu avant 15h00, le titre Airbus progressait de 1,6% à Paris.
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