Un problème de moteur sur un vaisseau spatial Northrop retarde la livraison de fret à l'ISS de la NASA
17/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un vaisseau spatial de Northrop Grumman NOC.N en orbite a connu un problème avec son moteur principal mardi alors qu'il tentait de rejoindre la Station spatiale internationale pour livrer des fournitures scientifiques, a indiqué la NASA, retardant la date d'arrivée du vaisseau sans équipage pendant que l'agence conçoit un nouveau plan de mise à feu du moteur.

