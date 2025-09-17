Un problème de moteur sur un vaisseau spatial Northrop retarde la livraison de fret à l'ISS de la Nasa

(Ajout de citations de la Nasa et d'un arrière-plan) par Joey Roulette

Un vaisseau spatial sans équipage construit par Northrop Grumman NOC.N en orbite a connu un problème avec son moteur principal mardi alors qu'il tentait d'atteindre la Station spatiale internationale pour livrer des fournitures scientifiques, a déclaré la Nasa, retardant sa date d'arrivée pendant que l'agence conçoit une solution de contournement.

Le nouveau vaisseau cargo Cygnus XL de Northrop a été lancé à bord d'une fusée SpaceX depuis la Floride dimanche dans le cadre d'une mission de routine visant à livrer 4 990 kg de matériel de recherche et de fret aux astronautes de l'ISS, le laboratoire de la taille d'un terrain de football qui accueille actuellement un équipage international de sept personnes.

Dans un communiqué publié mardi en fin de journée, la Nasa a indiqué que le moteur principal de Cygnus XL s'était arrêté plus tôt que prévu tôt dans la matinée, alors qu'il effectuait deux mises à feu planifiées destinées à rapprocher son orbite de l'ISS. Tous les autres systèmes du vaisseau fonctionnent normalement, a ajouté la Nasa.

Le vaisseau spatial "XL" est une variante beaucoup plus grande du vaisseau cargo Cygnus de Northrop, qui, avec le vaisseau Dragon de SpaceX, est l'une des principales capsules de la Nasa pouvant transporter du fret vers et depuis l'ISS. La mission de ravitaillement est le premier vol de la version la plus grande.

La Nasa a annulé l'arrivée prévue mercredi du vaisseau à l'ISS, car elle travaille avec Northrop pour "évaluer un plan de combustion alternatif pour le vaisseau de réapprovisionnement." L'agence n'a pas révélé l'altitude de l'engin ni détaillé les éventuels plans d'urgence.

" LeCygnus XL n'arrivera pas à la station spatiale le mercredi 17 septembre, comme prévu initialement, et une nouvelle date et une nouvelle heure d'arrivée sont à l'étude", a déclaré l'agence.