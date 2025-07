Un premier semestre réussi



Chiffre d’affaires en hausse de 16% à plus de 7,2 M€



Progression de 23% au second trimestre



Confiance réaffirmée dans la croissance et



l’amélioration des résultats pour l’ensemble de l’exercice



Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd’hui le chiffre d’affaires de son 1er semestre 2025.



Comme anticipé, le redressement de l’activité initié fin 2024, s’est poursuivi sur la première partie de l’exercice avec un chiffre d’affaires en hause de 16% à plus de 7,2 M€.



Après un premier trimestre déjà en progression de 10%, la dynamique s’est confirmée sur le second trimestre avec un chiffre d’affaires de plus de 3,6 M€ en croissance de 23%.