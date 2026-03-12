Un porte-parole d'Abivax dément les rumeurs de rachat rapportées par les médias français

La société de biotechnologie Abivax ABVX.PA a rejeté les informations publiées par le média français "La Lettre" selon lesquelles elle aurait accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au géant pharmaceutique britannique de formaliser une offre d'achat.

"Nous démentons ces informations, il s'agit de rumeurs infondées", a déclaré un porte-parole.