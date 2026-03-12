Bricorama va disparaître au profit de Bricomarché, autre enseigne du groupement Mousquetaires/Intermarché

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Les 111 magasins Bricorama ont vocation à devenir progressivement des Bricomarché, a annoncé jeudi le groupement d'indépendants Mousquetaires/Intermarché, propriétaire de ces deux enseignes spécialisées dans l'équipement de la maison, dans un contexte de recul du marché du bricolage.

La conversion "va commencer au plus tard en septembre", a annoncé jeudi à la presse le patron des Mousquetaires, Thierry Cotillard, en marge de la publication des résultats annuels du groupement.

Puis "on va se donner une période de six à huit mois pour que l'ensemble des Bricorama deviennent des Bricomarché", avec des formats adaptés selon leurs emplacements, a-t-il ajouté.

Cette décision s'inscrit dans un plan de relance plus général s'appuyant notamment sur des prix attractifs et l'e-commerce, à l'heure où le secteur du bricolage pâtit notamment d'un marché de l'immobilier en berne.

Fondée en 1975 et rachetée par Les Mousquetaires il y a plus de 8 ans, Bricorama a vu son chiffre d'affaires chuter de 7,2% en 2025 par rapport à 2024, à 516 millions d'euros.

Dans le même temps, celui de sa cousine Bricomarché, principale enseigne du pôle équipement de la maison des Mousquetaires (777 magasins en Europe dont 492 en France), a reculé de 2,1%, à 2,1 milliards d'euros, mais "fait preuve de résilience" dans un marché en régression de 3,2%, selon M. Cotillard.

"Dans un monde qui attend aussi du discount, on ne peut pas vivre avec deux systèmes d'information, deux programmes de fidélité, deux programmes de communication, donc on a fait le choix d'avoir un programme de convergence des Bricorama vers Bricomarché", a expliqué M. Cotillard pour justifier la fusion des deux enseignes.

Toutes enseignes confondues, Les Mousquetaires (Intermarché, Netto, Les comptoirs de la bio, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama, Roady et Rapid Pare-Brise) ont réalisé un chiffre d'affaires de 61,6 milliards d'euros en 2025 (ventes de carburant comprises), en hausse de 3,1%, tiré par l'alimentaire.