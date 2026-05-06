Un porte-conteneurs de CMA CGM a été percuté dans le détroit d'Ormuz, blessant des membres d'équipage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Le groupe maritime français CMA CGM a déclaré mercredi qu'un de ses navires, le San Antonio, avait été la cible d'une attaque alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, faisant des blessés parmi les membres d'équipage et endommageant le navire.

Cet incident, qui selon CMA CGM s'est produit mardi, est la dernière perturbation en date sur cette voie maritime cruciale dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. La guerre a bloqué des centaines de navires et pratiquement paralysé environ 20% du commerce mondial de pétrole.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu’il suspendrait brièvement une opération visant à escorter les navires dans le détroit d’Ormuz, invoquant des “progrès importants” vers un accord global avec l’Iran.

CMA CGM a indiqué que les membres d'équipage blessés du San Antonio avaient été évacués et recevaient des soins médicaux. La compagnie a refusé de commenter davantage l'incident.

CMA CGM avait signalé le mois dernier qu’un de ses navires avait été la cible de tirs d'avertissement dans le détroit d’Ormuz, bien qu’aucun membre d’équipage n’ait été blessé.

La société française, troisième compagnie maritime de conteneurs au monde, a indiqué que 14 de ses navires étaient bloqués dans le Golfe au début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Un navire, le CMA CGM Kribi, a quitté le détroit d'Ormuz début avril.

Selon les données maritimes, la destination du San Antonio, battant pavillon maltais, est indiquée comme étant Mundra, en Inde.