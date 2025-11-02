 Aller au contenu principal
Un port pétrolier russe touché par des drones ukrainiens
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 12:05

Cinq drones ukrainiens ont frappé dimanche un terminal pétrolier russe du groupe Rosneft à Touapsé, endommageant un tanker, des infrastructures de chargement et des bâtiments portuaires, a déclaré dimanche le service de sécurité d'Ukraine (SBU).

Selon les autorités russes, deux navires étrangers ont été touchés et un incendie s'est déclaré lors de cette attaque nocturne contre l'un des plus gros terminaux pétroliers russes sur la mer Noire.

Le terminal et la raffinerie de Rosneft ROSN.MM à Touapsé ont déjà été visés à plusieurs reprises cette année par les forces ukrainiennes dans le cadre de leur campagne visant à affaiblir les capacités pétrolières et gazières de la Russie.

Comme chaque année à l'approche de l'hiver, depuis le début de la guerre en février 2022, la Russie intensifie de son côté ses raids contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Près de 60.000 personnes ont été privées d'électricité dans la nuit de samedi à dimanche après une attaque russe dans la région de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région, Ivan Fedorov.

(Rédactions de Kyiv et Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine

