Un policier blessé dans l'explosion d'un engin à Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 2 décembre (Reuters) - Une légère explosion a retenti mardi dans le district de Bole à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, selon des témoins et les autorités, blessant légèrement un policier présent sur les lieux. Le gouvernement éthiopien, en guerre contre les forces de Front de libération du peuple du Tigré du nord (TPLF), a accusé ces dernières d'avoir planifié des attaques à Addis-Abeba mais rien n'indique pour le moment que cette explosion est liée aux affrontements entre les deux camps qui ont commencé le 4 novembre. Des témoins ont déclaré à Reuters que la police avait été appelée après la découverte d'un engin explosif dans une paire de chaussures. C'est en tentant de désamorcer cet engin qu'un policier a été blessé à la main, ont expliqué les témoins. "Une équipe de déminage s'est rendu sur les lieux pour désamorcer la bombe, et soudainement elle a explosé pour des raisons inconnues. Une personne est légèrement blessée", a déclaré pour sa part la police d'Addis-Abeba dans un communiqué. Le gouvernement éthiopien n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Le mois dernier, un homme avait été blessé également par une explosion sous un pont d'Addis-Abeba. (Bureau d'Addis-Abeba; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

