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Un pétrolier touché par un bateau chargé d'explosifs dans le détroit d'Ormuz-UKMTO
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 05:28

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Un pétrolier naviguant dans le détroit d'Ormuz a été touché par un petit bateau avec deux engins explosifs attachés à sa coque, ce qui a provoqué une explosion et rendu le navire temporairement inopérable, a déclaré vendredi l'autorité britannique de sécurité maritime (UKMTO).

L'équipage est sain et sauf et aucun impact environnemental n'a été signalé, a indiqué l'UKMTO, ajoutant qu'un incendie - provoqué par l'explosion dans la salle des machines du pétrolier - avait été éteint.

L'incident est survenu jeudi à 25 milles nautiques au nord-est de Khasab, à Oman, a dit l'UKMTO.

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.

(Hatem Maher; version française Camille Raynaud)

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