Un pétrolier percuté dans les eaux irakiennes, alors que des navires se retrouvent pris au piège des attaques entre les États-Unis et l'Iran

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(Ajout d'une déclaration du ministère irakien du Pétrole (4-5)

Un pétrolier transportant environ 2 millions de barils de fioul irakien a été touché par un drone dans les eaux territoriales irakiennes mercredi, ont indiqué des responsables portuaires, et l'UKMTO, organisme affilié à la marine britannique, a signalé que plusieurs navires marchands dans le Golfe avaient été touchés par des tirs les rendant hors d'état de naviguer au cours de la nuit.

Un incendie s'est déclaré à bord du pétrolier New Andros, battant pavillon panaméen, après qu'il a été touché dans les eaux irakiennes vers 6 h (03 h 00 GMT) mercredi, ont déclaré deux responsables portuaires irakiens à Reuters.

Aucune victime n'a été signalée parmi les 22 membres d'équipage, ont ajouté ces responsables.

Le ministère irakien du Pétrole a déclaré dans un communiqué publié plus tard dans la journée de mercredi que le navire, qui servait au stockage de fioul et était affrété par l’Iraqi Oil Tankers Company, avait été heurté par une source inconnue, ce qui avait causé des dégâts mineurs à sa coque.

Le ministère a confirmé qu’il n’y avait aucun blessé parmi l’équipage du navire et qu’aucune fuite de sa cargaison ne s’était produite dans l’eau.

L’agence britannique Maritime Trade Operations avait indiqué plus tôt que des navires dans le nord du golfe Persique et dans le golfe d’Oman avaient été touchés par des tirs les rendant hors d’état de fonctionner lors d’opérations militaires menées dans la région pendant la nuit.

Elle a ajouté qu’elle n’était pas en mesure de confirmer l’existence de victimes ou d’un impact environnemental.

Par ailleurs, l’UKMTO a signalé un autre incident mercredi, à 24 milles marins de Port Rashid, aux Émirats arabes unis. Elle a indiqué qu’un navire avait été gîtant alors qu’il était à l’ancre, ce qui pourrait indiquer qu’il avait pris l’eau à la suite d’une attaque par un projectile d’origine inconnue.

L’Iran a déclaré mercredi avoir attaqué dix navires près du détroit d’Ormuz après que les États-Unis eurent coulé cinq pétroliers iraniens, dans ce qui constitue la plus grande vague déclarée d’attaques de représailles contre la navigation maritime menées par les deux camps depuis le début de la guerre, qui dure depuis six mois .