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Un pétrolier battant pavillon étranger transporte du pétrole américain du Texas vers la Pennsylvanie après avoir obtenu une dérogation
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 19:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un pétrolier battant pavillon étranger a livré jeudi un chargement de pétrole brut du Texas à une raffinerie américaine en vertu d'une dérogation temporaire émise par le président Donald Trump pour lutter contre les hausses de prix et les perturbations de l'approvisionnement dues à la guerre en Iran.

Le HTM Warrior, battant pavillon maltais, a chargé du brut Bakken léger et sucré depuis le terminal du raffineur Phillips 66 PSX.N à Beaumont, au Texas, au début du mois d'avril et a déchargé la cargaison à la raffinerie Trainer de Monroe Energy en Pennsylvanie la semaine dernière, ont montré les données de suivi des navires de Kpler et de LSEG . En mars, l'administration Trump a annoncé une dérogation de 60 jours à la loi sur le transport maritime Jones Act de 1920, permettant temporairement aux navires battant pavillon étranger de transporter du carburant, des engrais et d'autres marchandises entre les ports américains. Cette dérogation rare souligne la réponse urgente de l'administration à une crise qui a entraîné une forte hausse des prix de l'essence et perturbé l'approvisionnement en engrais des agriculteurs américains.

L'administration envisage d'étendre la dérogation au Jones Act, a rapporté Axios mardi, citant des fonctionnaires américains.

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