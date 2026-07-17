Un pétrolier affrété par Exxon a été attaqué par des drones près d'un terminal de la mer Noire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Exxon au paragraphe 6)

Un pétrolier affrété pour charger du pétrole au terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC), au large de la côte russe de la mer Noire, a été attaqué et endommagé vendredi par deux drones, a indiqué le CPC.

Des sources ont indiqué à Reuters que le navire, le Nordic Zenith de classe Suezmax, avait été affrété par le géant pétrolier américain ExxonMobil XOM.N .

Le CPC n’a désigné aucune partie comme responsable de l’incident. La semaine dernière a été marquée par une forte escalade des attaques menées tant par la Russie que par l’Ukraine contre le trafic maritime en mer Noire et en mer d’Azov, marquant ainsi une nouvelle phase dans une guerre qui, jusqu’à présent, s’était principalement déroulée sur terre et dans les airs.

La CPC a indiqué dans un communiqué qu’un incendie s’était déclaré à bord du Nordic Zenith, mais qu’il avait ensuite été maîtrisé. Elle a précisé que des navires de la CPC se trouvant à proximité avaient évacué 13 membres d’équipage, tandis que neuf autres avaient choisi de rester à bord.

"Le pétrolier a été retiré du planning de chargement et n’est pas en état d’effectuer des opérations d’amarrage ou de chargement au terminal de la CPC", a déclaré la CPC sur sa chaîne Telegram.

Un porte-parole d’Exxon a déclaré que la société ne communiquait pas sur les détails opérationnels du transport maritime. "ExxonMobil ne possède ni n’exploite de navires, et les activités de transport sont gérées par des armateurs et des exploitants indépendants."

La CPC est un oléoduc de 940 miles (1.510 km) reliant les gisements pétroliers kazakhs de la mer Caspienne au port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire. Le pétrole chargé à Novorossiysk est ensuite acheminé par pétrolier vers les marchés mondiaux.

Le CPC représente environ 80% des exportations de pétrole du Kazakhstan. Son fonctionnement a été perturbé à plusieurs reprises au cours de la guerre par des attaques ukrainiennes contre des stations de pompage situées en Russie et par des frappes de drones sur le terminal de chargement du CPC près de Novorossiysk.