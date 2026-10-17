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Un pétrolier a explosé en touchant une mine dans le détroit d'Ormuz-Gardiens de la révolution
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 04:22

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Un pétrolier a explosé après avoir heurté une mine dans le détroit d'Ormuz, ont rapporté samedi les médias iraniens, citant les Gardiens de la révolution iraniens.

Le navire, qui transportait plus de 2 millions de barils de pétrole, avait quitté la trajectoire désignée par l'Iran pour traverser le bras de mer, ont indiqué les médias.

(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)

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