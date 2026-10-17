Un pétrolier a explosé en touchant une mine dans le détroit d'Ormuz-Gardiens de la révolution

Un pétrolier a explosé après avoir heurté une mine dans le détroit d'Ormuz, ont rapporté samedi les médias iraniens, citant les Gardiens de la révolution iraniens.

Le navire, qui transportait plus de 2 millions de barils de pétrole, avait quitté la trajectoire désignée par l'Iran pour traverser le bras de mer, ont indiqué les médias.

(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)