Un partenaire de Nicox a franchi une étape importante en Chine

La société de biotechnologie française a annoncé que son partenaire et licencié exclusif sur le marché chinois, Ocumension Therapeutics, a officiellement soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) auprès du Center for Drug Evaluation (CDE) de l'autorité sanitaire chinoise (NMPA).

La demande vise à commercialiser le NCX 470 destiné à réduire la pression intraoculaire chez les patients souffrant de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Les deux sociétés collaborent depuis 2018 et Ocumension Therapeutics a déjà versé à Nicox des paiements de licence de 18 millions d'euros pour les droits de développement et de commercialisation de NCX 470 pour les marchés chinois, coréen et d'Asie du Sud-Est et a financé 50% des coûts d'un essai clinique. Ocumension Therapeutics figure également parmi les principaux actionnaires de Nicox.

L'accord précise également que Nicox percevra des redevances échelonnées sur les ventes de NCX 470 réalisées par Ocumension, comprises entre 6 et 12%.