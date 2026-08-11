Un organisme de presse français demande à l'autorité de la concurrence d'intervenir au sujet de l'IA de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur Google et d'un commentaire de l'association de la presse à partir du paragraphe 5) par Inti Landauro

Une association de presse française a demandé à l'autorité de la concurrence du pays de prendre des mesures contre les résumés d'articles générés par l'intelligence artificielle de Google, qui, selon l'association, privent les journaux et les magazines de lecteurs. L'association a appelé l'autorité de régulation à prendre une décision similaire à celle qui avait contraint Meta

META.O à proposer un plan de paiement et à reprendre les négociations avec les médias traditionnels, qui réclament des redevances pour l'utilisation de leurs contenus par des outils d'IA.

L’Alliance de la presse d’information générale, qui représente les journaux et magazines français, s’oppose au déploiement récent par Google de résumés d’articles générés par l’IA sans consultation préalable, a déclaré l’alliance dans un communiqué.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Il y a quatre ans, l’autorité de la concurrence avait contraint

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, Google , à payer pour l’utilisation d’articles de la presse française sur ses plateformes, y compris ses moteurs de recherche.

Google s’était vu infliger une amende de 500 millions d’euros (576,8 millions de dollars) à la suite de ce litige en matière de droits d’auteur.

"Le déploiement unilatéral de nouvelles utilisations des contenus de presse, sans autorisation préalable ni rémunération spécifique, va à l’encontre de ces engagements", a déclaré l’alliance, ajoutant que l’Arcom, l’autorité de régulation des communications, avait estimé que le trafic sur leurs sites avait chuté de 33% à 38% en raison des résumés générés par l’IA.

"Le fait que l’IA repose sur des contenus médiatiques ne signifie qu’une seule chose: ces informations ont une valeur considérable", a déclaré Marc Feuillee, président de l’alliance, dans le communiqué. Les éditeurs exigent que cette valeur soit partagée, a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,8669 euro)