Les marchés mondiaux suspendus au Moyen-Orient et à l'inflation américaine

Des opérateurs financiers travaillent dans une salle de marché de la Hana Bank à Séoul le 31 juillet 2026 ( AFP / GREG BAKER )

Les Bourses mondiales évoluent avec prudence mardi, entre les espoirs d'apaisement au Moyen-Orient, la volatilité des cours du pétrole et l'attente des chiffres de l'inflation américaine mercredi.

Vers 14H00 GMT, Paris (+0,10%) et Londres (+0,07%) naviguaient autour de leur point d'équilibre, Francfort prenait 0,40% et Milan 0,20%.

Les indices européens sont repassés en terrain positif "après que le ministre pakistanais de la Défense a indiqué aux journalistes que les États-Unis et l'Iran étaient +proches d'un certain arrangement+, lequel, selon lui, +évolue en faveur de la paix+", commente Neil Wilson, de Saxo UK.

"Les mouvements restent prudents alors que les investisseurs évaluent les derniers développements" dans la région, poursuit-il.

A New York, dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,36%, le S&P 500 0,13%, quand l'indice Nasdaq perdait 0,08%.

"Les actions américaines évoluent à proximité de leurs plus hauts historiques, mais la prochaine étape (...) dépendra du rapport sur l'inflation américaine" attendu mercredi, commente Daniela Hathorn, de Capital.com.

"Après une nouvelle saison de résultats solide, notamment parmi les géants de la technologie, les investisseurs sont de plus en plus à l'aise avec l'idée que l’économie peut continuer à se développer sans contraindre la Réserve fédérale (Fed) à durcir davantage sa politique monétaire", explique Mme Hathorn.

Pour l'experte, "la question de savoir si cet optimisme est justifié dépend désormais des données sur l'inflation".

Le pétrole proche des 90 dollars

"Le risque pour les marchés est que l'inflation se révèle plus persistante que prévu", estime Daniela Hathorn. "Les prix de l'énergie restent nettement supérieurs aux niveaux observés avant la reprise des tensions au Moyen-Orient."

Mardi, les prix du pétrole restaient volatiles après une flambée de 5% la veille.

Vers 14H00 GMT, le Brent baissait légèrement (-0,66% à 87,14 dollars le baril) après avoir passé brièvement les 90 dollars en début de séance en Europe. Le WTI américain suivait le même renversement de tendance (-0,45% à 81,76 dollars).

Les marchés voulaient croire en la dernière déclaration du ministre de la Défense du Pakistan, médiateur dans le conflit, selon laquelle les Etats-Unis et l'Iran étaient proches d'un accord.

"Les marchés sont fortement guidés par les gros titres de l'actualité", résume Fawad Razaqzada, analyste de marché pour Forex.com, estimant que les prix pourraient inverser leur tendance tout aussi vite.

"Le pétrole brut a fortement progressé au cours des derniers jours, alors que les espoirs d'un accord entre les États-Unis et l'Iran permettant de rouvrir complètement le détroit d’Ormuz se sont estompés", rappelle-t-il. "Nous avons également entendu des messages contradictoires en provenance de Washington et de Téhéran."

L'inflation américaine dans le viseur

L'analyste rappelle également que "si les prix du pétrole brut continuent toutefois d’accélérer à la hausse, les inquiétudes concernant une nouvelle poussée inflationniste pourraient devenir plus difficiles à ignorer pour les investisseurs".

Dans ce contexte, le marché attend les publications de l'indicateur d'inflation côté consommateurs (CPI) pour le mois de juillet aux Etats-Unis mercredi et son équivalent pour les producteurs (PPI) jeudi.

A partir de ces chiffres, les investisseurs évalueront la probabilité d'un relèvement des taux d'intérêt par les banques centrales américaine et européenne lors de leur prochaine réunion en septembre.

"Le marché considère en ce début de semaine qu'il y a seulement 23% de chances pour un statu quo de la Fed sur ses taux d'ici la fin d'année et donc 77% de chances qu'elle relève ses taux", d'après Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France.

La hausse des taux rend le rendement des obligations plus rémunératrices, ce qui incite les investisseurs à vendre certains actifs, comme les actions, pour acheter davantage d'obligations. Les indices boursiers pourraient subir ce contrecoup.