Un nouvel ETF high yield court terme chez Janus Henderson
information fournie par AOF 02/02/2026 à 15:36

(AOF) - Janus Henderson Investors lance l'ETF Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS (JSHY), dédié aux obligations d'entreprises américaines à haut rendement de courte maturité. Le fonds cible principalement les titres notés BB à B, avec l'ambition d'offrir des revenus élevés tout en limitant la sensibilité aux taux d'intérêt et la volatilité.

Géré par Erin Noel, Brent Olson et Mike Talaga, JSHY s'appuie sur une approche combinant modèles quantitatifs propriétaires et analyse fondamentale du crédit, mobilisant une équipe mondiale de 65 analystes. La stratégie vise à identifier de manière systématique des opportunités de valeur relative sur un segment du marché souvent moins couvert.

Il s'agit du neuvième ETF actif UCITS lancé par Janus Henderson. Ce nouveau produit vient compléter la gamme obligataire du gestionnaire, dans le sillage du succès rencontré par ses ETF CLO JAAA et JCL0, et renforce son offre à destination des investisseurs non américains.

