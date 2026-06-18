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Un nouvel analyste financier entame le suivi de l’action AFYREN avec une recommandation positive
information fournie par Boursorama CP 18/06/2026 à 17:45

AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce l'initiation de la couverture de son titre par TP ICAP Midcap.

Dans son étude d’initiation intitulée « L’heure de l’exécution industrielle », TP ICAP Midcap, société de bourse et banque d’affaires spécialisée sur les Small & Mid Caps entame le suivi d’AFYREN avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours de 4,8 euros par action.

TP ICAP Midcap rejoint les bureaux d’analyse de BNPP Portzamparc et ODDO BHF, tous deux positifs sur la Société, avec des recommandations à l’achat pour un cours cible moyen de 4,5 euros (consensus des analystes).

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