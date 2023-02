Un nouveau hedge fund rejoint la plateforme Ucits d'Invescorp-Tages

(NEWSManagers.com) - La plateforme de multigestion alternative d'Investcorp-Tages, joint venture entre Investcorp et Tages Capital, accueille un nouveau hedge fund. Le gestionnaire alternatif britannique Melqart Asset Management a lancé le fonds Melqart Event Driven Ucits, géré par Michel Massoud, fondateur et directeur des investissements de Melqart, ainsi que par Joseph Gebran et Can Ozdemir. Le fonds s'appuie sur des stratégies d'arbitrages de fusions-acquisitions et de situations spéciales. Melqart gère 1,7 milliard de dollars.