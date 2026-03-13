 Aller au contenu principal
Un navire turc autorisé par l'Iran à passer par le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 11:49

Un navire appartenant à un propriétaire turc a été autorisé par l'Iran à passer par le détroit d'Ormuz, axe essentiel pour le transport d'hydrocarbures et qui est fermé de fait depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé une attaque sur Téhéran fin février, a déclaré le ministre truc des Transports Abdulkadir Uraloglu.

Dans des déclarations reprises par des médias turcs, ce dernier précise qu'Ankara était toujours en discussions avec les autorités iraniennes concernant le sort des 14 autres navires turcs bloqués aux abords du détroit.

Jeudi, dans son premier message en tant que nouveau guide suprême de la révolution islamique en Iran, Mojtaba Khamenei a déclaré que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

"Quinze navires (aux mains de propriétaires turc) sont là; nous avons obtenu un feu vert des autorités iraniennes pour l'un d'entre eux, qui avait utilisé un port iranien et il est passé", a déclaré Abdulkadir Uraloglu.

Il ajouté qu'il s'agissait du Rozana, sans préciser ce qu'il transportait, notant également qu'un total de 171 personnes étaient à bord des bateaux turc dans la zone.

(Tuvan Gumrukcu, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,23 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
98,83 USD Ice Europ -2,87%
Pétrole WTI
93,58 USD Ice Europ -2,89%
