Un navire de refroidissement de GNL arrive à l'usine Golden Pass d'ExxonMobil au Texas

Le navire Imsaikah LNG est arrivé à son port pour refroidir l'usine, selon les données de suivi des navires de LSEG, ce qui constitue une étape importante vers la production de gaz naturel liquéfié à l'usine d'exportation Golden Pass LNG d'Exxon Mobil XOM.N et de QatarEnergy au Texas, d'une capacité de 2,4 milliards de pieds cubes par jour.

Le navire transporte du GNL du Qatar qui devrait être utilisé pour refroidir les équipements dans le cadre de la mise en service de l'usine. L'installation devrait commencer à produire du GNL plus tard cette année ou au début de l'année prochaine.

Golden Pass sera la dernière usine de GNL à entrer en production aux États-Unis, premier exportateur mondial de ce combustible super réfrigéré.

Le projet de 10 milliards de dollars a connu des retards et des dépassements de coûts et sa construction a commencé il y a près de six ans, en 2019.

Le projet a dû changer de maître d'œuvre après que ce dernier eut déposé le bilan concernant le projet ( ), en invoquant des dépassements de coûts.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.