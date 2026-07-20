Un navire de la société Dynacom prend feu près d'Oman après avoir été touché par un projectile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Vanguard précisant le nom du navire et celui de son gestionnaire)

Un navire exploité par la compagnie maritime grecque Dynacom a pris feu après avoir été touché par un projectile non identifié à 8 milles marins au nord-ouest de Kumzar, en Oman, surplombant le détroit d'Ormuz, ont déclaré lundi des responsables de la sécurité maritime.

Il s'agit du dernier épisode en date d'une série d'attaques contre des pétroliers et des méthaniers depuis que les États-Unis et l'Iran ont intensifié leurs frappes à travers le Moyen-Orient le 7 juillet, au sujet du contrôle de cette voie de communication stratégique qui achemine un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole, avant le début de leur guerre.

“Vanguard a été informé que le pétrolier Kavomaleas, battant pavillon maltais, a pris feu alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz … vers 19 h 24 UTC”, a déclaré le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard.

La cause de l’incendie était inconnue et le sort de l’équipage n’était pas confirmé, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que les autorités maritimes régionales menaient une enquête.

Ce pétrolier de type Panamax, géré par Dynacom Tankers Management, devait charger des produits pétroliers dans le Golfe cette semaine, selon des contrats de location de navires et une source du secteur.

L'armateur grec n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter l'incident.

L'agence britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) a indiqué que l'équipage avait abandonné le navire en toute sécurité. Ce dernier, désormais à la dérive, a été récupéré par un remorqueur après que l'agence eut signalé qu'il était en feu.

L'incendie n'a pas été maîtrisé, mais aucun impact environnemental n'a été signalé, a précisé l'UKMTO.

Lundi, les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré que deux pétroliers avaient “explosé” et avaient été immobilisés après avoir tenté d’emprunter ce qu’ils ont qualifié de “route sud dangereuse” à travers le détroit d’Ormuz. Dimanche, les Gardiens avaient également signalé que deux navires avaient été impliqués dans un “accident” dans la même zone.

On ignore si ces deux incidents sont liés.