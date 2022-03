Un monde des marchés émergents plus fragmenté dans le contexte de la crise entre la Russie et l’Ukraine

Les perspectives des marchés émergents (ME) rendues plus incertaines par le conflit russo-ukrainien

La crise devrait affecter les perspectives de croissance et augmenter les pressions inflationnistes du côté des pays émergents.

Les dommages économiques causés par le conflit entre la Russie et l'Ukraine ont rendu les perspectives des marchés émergents (ME) plus incertaines. Alors que l'incertitude persiste et que l'issue finale de la guerre est encore difficile à anticiper, nous pensons que les fondamentaux macroéconomiques seront affectés par une hausse inconsidérée de l'inflation ainsi que par une croissance plus modérée et une détérioration des conditions budgétaires, en particulier pour les importateurs de matières premières. Cela dit, une inflation globalement plus élevée, alors que de nombreuses banques centrales des pays émergents approchaient de la fin de leur cycle de resserrement, augmentera la probabilité de prolonger encore la phase de resserrement et de remettre en question la prochaine trajectoire de la politique monétaire.

Les différents degrés d'impact économique du conflit indiquent une plus grande fragmentation du monde des marchés émergents. L'Europe de l'Est sera la plus touchée en raison de son exposition directe à la zone de conflit en termes de commerce et d'investissement et de son exposition indirecte à la détérioration de l'économie européenne ainsi qu'à la hausse des prix de l'énergie. L'impact de la forte hausse des prix des matières premières n'est pas uniforme sur les marchés émergents et certains pays ou régions pourraient même en bénéficier, comme le Moyen-Orient qui profite de la hausse des prix du pétrole ou l'Amérique latine où la plupart des pays sont des exportateurs nets de matières premières, notamment de métaux industriels et de produits agricoles. L'Asie pourrait mieux résister tant que les deux principales économies, l'Inde et la Chine, n'encourent aucune sanction. La Chine semble également plus à l'abri d'éventuelles répercussions économiques.

Bien que les valorisations des marchés actions des pays émergents par rapport à celles des pays développés semblent plutôt attractives, nous maintenons une position prudente. Nous avons besoin de plus de visibilité sur l'évolution de la crise, mais les investisseurs doivent être conscients que toute désescalade géopolitique pourrait déclencher une forte reprise des actifs risqués. Nous privilégions les régions où nous sommes moins préoccupés par la détérioration des bénéfices via la hausse des prix ou qui pourraient bénéficier directement de la hausse des prix du pétrole et des matières premières (marchés d'Amérique latine, Emirats arabes unis).

Sur les taux et les devises, nous restons prudents et cherchons à explorer de manière dynamique des points d'entrée attractifs avec un fort biais bottom-up. Notre préférence va à la dette en devises fortes dans un contexte de prix du pétrole élevés et de perspectives de croissance et d'inflation plus incertaines qui pénalisent la dette locale. Dans la recherche de taux réels, les investisseurs devraient considérer la dette souveraine chinoise, car elle bénéficiera également de la situation d'assouplissement monétaire. Nous sommes très prudents à l'égard des devises des marchés émergents, car elles subiront l'impact négatif d'une inflation élevée persistante et d'un nouveau resserrement monétaire. D'autre part, le rôle croissant du renminbi en tant que devise internationale est favorable à la monnaie chinoise.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.