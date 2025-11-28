Un mois de novembre étale pour le CAC 40

(AOF) - Les marchés européens ont terminé aujourd'hui en légère hausse, mais affichent un bilan pratiquement équilibré en novembre. Le CAC 40 a progressé de 0,29% à 8122,71 points et a grappillé 0,02% sur l'ensemble du mois. L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,25% à 5667,22 points. Après sa fermeture hier pour Thanksgiving, Wall Street a rouvert pour une séance écourtée. Les indices américains progressent modestement, le Dow Jones s'adjugeant 0,62% vers 17h30.

Cette séance a été marquée par la panne, qui a affecté plusieurs marchés du CME. La place de marché de produits dérivés la plus importante du monde été confrontée à un problème de refroidissement dans un centre de données.

En Europe, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'inflation en France et en Allemagne. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 0,8% en France en novembre 2025, comme en octobre. Sur un mois, il se replierait de 0,2%, après une hausse de 0,1 % le mois précédent.

En données harmonisées sur novembre, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,5% en Allemagne alors qu'il était attendu en repli de 0,6%. L'inflation s'est élevée à 2,6% en rythme annuel contre une progression de 2,4% attendue.

Au cours des derniers jours, les Bourses mondiales ont principalement bénéficié de la perspective d'une baisse des taux de la Fed le 10 décembre. La probabilité d'un tel scénario s'élève désormais à 86,9%, selon le FedWatch Tool de CME Group.

Le mois de novembre a également été animé par les craintes à propos de l'existence d'une bulle dans le domaine de l'IA. "L'engouement des marchés financiers pour l'IA présente les signes classiques d'une bulle spéculative : consensus généralisé, valorisations non fondées et rendements parfois déconnectés des bénéfices," analyse Allianz Trade. "Si l'économie ne permet pas de prédire l'éclatement d'une bulle, le 'Minsky Clock' suggère que nous sommes dans une phase avancée du cycle." Pour le spécialiste des solutions d'assurance-crédit, "le risque réel est que les marchés aient intégré en une nuit des décennies de croissance, ce qui rendrait les valorisations vulnérables si l'adoption s'avérait plus lente que prévu."

Du côté des valeurs, Trigano a enregistré la meilleure performance du SBF 120 dans la perspective d'un rebond de ses profits sur le nouvel exercice. A l'autre bout du spectre, Eutelsat a souffert du lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 670 millions d'euros, avec un prix de souscription fixé à 1,35 euro par action.