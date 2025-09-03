Un mois après le début de la grève, Boeing Defense maintient sa dernière offre contractuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La production de munitions et d'avions de combat se poursuit avec des plans d'urgence

*

Certains secteurs de production ont ralenti

*

Boeing se dit ouvert à des ajustements mineurs de son offre contractuelle

*

Le président du syndicat demande instamment que le contrat réponde aux besoins des membres

(Une nouvelle version de l'ensemble du document ajoute des détails et des éléments de contexte) par Dan Catchpole

Boeing Defense a déclaré mercredi qu'il envisagerait des "ajustements mineurs" à sa dernière offre de contrat aux quelque 3.200 membres du syndicat en grève dans la région de Saint-Louis, où il produit des avions de combat et des munitions.

"Les aspects économiques de notre accord resteront inchangés", a déclaré Dan Gillian, l 'un des principaux dirigeants de Boeing Defense à Saint-Louis, lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes.

Les membres du district 837 de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale ont rejeté l'offre le 3août et se sont mis en grève le lendemain .

Les deux parties se disent ouvertes aux discussions, mais aucun calendrier n'a été établi pour la reprise des négociations.

"Nos membres continuent de faire preuve de fermeté dans l'espoir d'obtenir un contrat qui réponde à leurs besoins", a déclaré Tom Boelling, président du district 837, à l'agence Reuters.

Boeing a maintenu sa production grâce à des plans d'urgence, mais "la production a certainement ralenti dans certaines zones en raison de la grève", a déclaré M. Gillian, en précisant que la production n'avait pas diminué pour ses munitions à attaque directe (JDAM).

"Si vous êtes ici à Saint Louis, les avions de chasse volent toujours. Nous livrons des avions à nos clients", a-t-il ajouté.

Outre le JDAM, Boeing produit à Saint-Louis ses chasseurs F-15 et F/A-18, l'avion d'entraînement militaire T-7, ainsi que des sections d'ailes pour l'avion commercial 777X de la société.

La division défense de Boeing a investi des milliards de dollars pour agrandir les installations de fabrication et les capacités d'ingénierie dans la région de Saint-Louis pour le nouveau chasseur de l'armée de l'air américaine, le F-47A . Elle a remporté le contrat cette année. Elle a remporté le contrat cette année.

L'entreprise est également en lice pour remporter le contrat relatif au nouveau programme de chasse de la marine américaine, le F/A-XX . Les machinistes en grève sont "le noyau qui nous aidera à réaliser tout cela", a déclaré M. Gillian.

Boeing lance un programme d'apprentissage pour ajouter des machinistes, et "l'équipe va continuer à s'agrandir", a-t-il ajouté.

L'offre rejetée par les travailleurs de la région de Saint-Louis prévoyait une augmentation générale des salaires de 20 %, une progression plus rapide des salaires, une prime de ratification de 5 000 dollars et davantage de congés annuels et de congés de maladie. Boeing a retiré la prime après le rejet de l'offre.

L'augmentation moyenne de la rémunération des membres du syndicat serait de 40 % sur la durée du contrat, "certains travailleurs pouvant même bénéficier d'une augmentation de 60 % sur quatre ans", a déclaré M. Gillian.

L 'offre ne doit pas être comparée au contrat accepté l'automne dernier par les membres du district 751 de l'AIM dans les États de Washington et de l'Oregon pour mettre fin à une grève de sept semaines , a-t-il déclaré, notant que "le coût de la vie entre Seattle et Saint Louis est tout simplement très différent, mais surtout, ce qui est plus important pour cette transactions, l'AIM 751 n'avait pas eu de nouveau contrat depuis 10 ans"

Les grévistes de Saint-Louis peuvent demander une déclaration personnalisée indiquant l'impact du contrat sur leur rémunération. Toutefois, seuls 10 % des membres du district 837 en ont fait la demande jusqu'à présent, selon M. Gillian.

Certains membres du syndicat ont franchi le piquet de grève, mais M. Gillian n'a pas voulu en préciser le nombre.