Un membre de la FCC affirme que l'administration Trump mène une vaste campagne de censure contre Disney

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L'administration Trump mène une campagne ciblée visant à censurer Disney DIS.N et sa chaîne ABC par le biais d'une série de mesures réglementaires de grande envergure, a déclaré lundi le seul membre démocrate de la Commission fédérale des communications (FCC).

“Ce à quoi Disney et ABC sont confrontés n’est pas une série de mesures réglementaires fortuites, mais une campagne soutenue et coordonnée de censure et de contrôle, menée en utilisant l’autorité de la FCC en tant qu’organisme fédéral de régulation comme une arme, et visant à faire pression sur une presse libre et indépendante ainsi que sur l’ensemble des médias à se soumettre,” a déclaré la commissaire de la FCC Anna Gomez dans une lettre adressée au directeur général de Disney, Josh D'Amaro.