Un médicament d'AstraZeneca réduit les poussées de maladies pulmonaires chroniques dans des essais de phase avancée

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* Les traitements concurrents ont donné des résultats mitigés dans le passé

* AstraZeneca prévoit des ventes annuelles maximales de 3 à 5 milliards de dollars pour son médicament

* Les résultats détaillés seront présentés lors d'une prochaine conférence médicale

* L'action figure parmi les plus fortes hausses du FTSE 100

(Ajout d'une citation tirée d'un entretien avec un dirigeant de l'entreprise dans le quatrième paragraphe, mise à jour des actions dans le troisième paragraphe) par Pushkala Aripaka, Nithyashree R B et Maggie Fick

Le tozorakimab, médicament expérimental d'AstraZeneca AZN.L , a réduit les poussées de bronchopneumopathie chronique obstructive dans deux essais de phase avancée, faisant grimper son action de 3,8 % vendredi, les investisseurs espérant des gains massifs si la thérapie est approuvée.

Le traitement respiratoire a atteint l'objectif principal dans les deux études cliniques et a réduit le taux annualisé de poussées modérées à sévères de BPCO par rapport à un placebo, a déclaré le fabricant de médicaments.

L'action d'AstraZeneca, la société cotée la plus importante de Grande-Bretagne, a été parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice de référence FTSE-100 .FTSE et était en hausse de 3,3% à 1315 GMT après ce que les analystes de Jefferies ont qualifié de "surprise positive".

Le vice-président exécutif d'AstraZeneca pour les produits biopharmaceutiques, Ruud Dobber, a déclaré à Reuters que les données de l'essai suggéraient que le tozorakimab, s'il était approuvé, pourrait être utilisé dans une population relativement large de personnes atteintes de la maladie, qui est généralement causée par un tabagisme de longue durée. En effet, les données ont montré des réductions constantes des exacerbations dans les deux essais et dans les groupes de patients, indépendamment du statut tabagique, des niveaux d'éosinophiles dans le sang et de la gravité de la maladie, a-t-il déclaré.

UNE RÉDUCTION "TRÈS SIGNIFICATIVE SUR LE PLAN CLINIQUE

Le tozorakimab a montré une réduction "hautement significative sur le plan clinique" dans le groupe d'anciens fumeurs de l'essai primaire et dans l'ensemble de la population étudiée, qui comprenait des fumeurs et d'anciens fumeurs présentant des niveaux variables de lésions pulmonaires et de numération d'un type de globules blancs.

La BPCO est une maladie chronique qui entraîne une restriction du débit d'air et des problèmes respiratoires. Si la fumée de tabac est un facteur déclenchant majeur, l'inhalation de fumées, de produits chimiques et de poussières dans de nombreux environnements de travail peut également être à l'origine de l'apparition de la maladie.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie est la quatrième cause de décès dans le monde.

LES TRAITEMENTS CONCURRENTS ONT DONNÉ DES RÉSULTATS MITIGÉS AstraZeneca a déclaré que son médicament offre la possibilité de réduire l'inflammation et de perturber le cycle de dysfonctionnement du mucus qui peut aggraver la BPCO. Les traitements concurrents de Sanofi-Regeneron SASY.PA

REGN.O et Roche ROG.S ont échoué ou obtenu des résultats mitigés dans le passé.

Le tozorakimab et ses rivaux appartiennent à une classe de traitements appelés anticorps monoclonaux et agissent en reproduisant les défenses de l'organisme et en supprimant l'action de l'interleukine-33, une protéine impliquée dans l'inflammation.

AstraZeneca prévoit des ventes annuelles maximales de 3 à 5 milliards de dollars pour le tozorakimab. Elle espère que les plus de 20 lancements de médicaments prévus, ainsi que la demande pour ses médicaments anticancéreux, lui permettront d'atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de ventes annuelles d'ici à 2030.

Les résultats détaillés des deux études seront présentés lors d'une prochaine conférence médicale, a déclaré AstraZeneca.