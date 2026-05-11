Embraer vise à vendre son avion militaire C-390 à la Colombie et au Chili, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA est en pourparlers avec la Colombie et le Chili concernant d'éventuelles commandes de son avion de transport militaire C-390, alors qu'il augmente sa production pour répondre à l'intérêt international croissant, a déclaré à Reuters le directeur général Francisco Gomes Neto.

Le Brésil est le seul pays d'Amérique latine à exploiter cet appareil, et de nouveaux contrats dans la région aideraient Embraer à atteindre son objectif de stimuler les ventes à l'étranger du C-390, un concurrent majeur du C-130 Hercules de Lockheed Martin LMT.N . Les campagnes de vente en Amérique latine peuvent prendre plus de temps à aboutir que dans d'autres régions en raison des procédures d'approbation budgétaire et des processus d'approvisionnement, a déclaré M. Gomes Neto lors d'une interview vendredi, ajoutant qu' Embraer considère le C-390 comme un choix idéal pour ces deux pays.

"Ces campagnes en Amérique latine prennent parfois un peu plus de temps que d’habitude. Mais ces pays ont un besoin, ils apprécient l’appareil et entretiennent des relations très étroites avec l’armée de l’air brésilienne", a-t-il déclaré.

Embraer pourrait parvenir à conclure un accord avec la Colombie plus rapidement qu’avec le Chili. Le président colombien Gustavo Petro, qui tente de moderniser la flotte militaire du pays, a critiqué les obstacles bureaucratiques qui retardent ses projets après le crash d’un C-130 en mars , qui a fait 70 morts.

"La Colombie pourrait être une priorité à court terme en raison de ces événements", a déclaré M. Gomes Neto. "(Chile) Je pense qu’il s’agit d’une campagne à moyen terme."

Embraer a présenté le C-390 au président chilien Jose Antonio Kast lors du salon aéronautique FIDAE qui s’est tenu le mois dernier dans ce pays.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION Embraer a annoncé la semaine dernière une commande portant sur un maximum de 20 C-390 de la part des Émirats arabes unis, sa première vente de cet appareil au Moyen-Orient, qui, selon M. Gomes Neto, est intervenue un peu plus tôt que prévu dans le contexte de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran .

Le directeur général a déclaré que l'avion suscitait un engouement positif à l'échelle mondiale, une douzaine de pays l'ayant sélectionné et la production augmentant à mesure que les chaînes d'approvisionnement se remettent des contraintes post-pandémiques. "Nous atteindrons les 10 avions d’ici 2030, ce qui vient soutenir toutes ces campagnes de vente sur lesquelles nous travaillons", a déclaré M. Gomes Neto, précisant que la production devrait s’élever à six jets cette année. "La chaîne d’approvisionnement se redresse, et nous la rationalisons davantage."