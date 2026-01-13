Un magnat canadien du pétrole propose d'aider les États-Unis à relancer le secteur pétrolier du Venezuela

Adam Waterous affirme que l'expertise canadienne en matière de pétrole lourd pourrait être utile au Venezuela

Strathcona est prête à envoyer une équipe technique

La relance du pétrole vénézuélien pourrait affecter les exportations canadiennes de brut à long terme

Un magnat canadien à la tête de l'une des compagnies pétrolières d'Amérique du Nord à la croissance la plus rapide plaide pour que son pays prête son expertise en matière de pétrole lourd aux États-Unis, qui cherchent à reconstruire l'industrie pétrolière vénézuélienne.

Les commentaires d'Adam Waterous, l'un des négociateurs les plus agressifs de l'industrie pétrolière canadienne et président exécutif de Strathcona Resources <SCR.TO<, témoignent d'une volonté surprenante de soutenir le président américain Donald Trump malgré sa guerre commerciale avec le Canada et la possibilité que le brut vénézuélien supplante une partie du pétrole canadien sur le marché américain.

Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole. Il est le premier producteur mondial de pétrole brut lourd, de qualité similaire au pétrole vénézuélien, qu'il extrait de ses sables bitumineux.

Selon M. Waterous, les décennies d'expérience du Canada dans l'extraction du brut des sables bitumineux le rendent particulièrement qualifié pour aider le Venezuela, et lui donnent un atout à offrir à M. Trump avant les négociations commerciales trilatérales qui devraient avoir lieu plus tard dans l'année.

"Nous sommes mieux placés que n'importe quel autre pays du monde, et de loin, pour aider à la reconstruction", a déclaré M. Waterous lors d'une interview. "Je m'attendrais, mais je ne sais pas, à ce qu'une offre d'assistance soit probablement la bienvenue."

Strathcona ne cherche pas à investir au Venezuela, a déclaré M. Waterous. Mais aider à reconstruire l'industrie pétrolière du Venezuela est une occasion pour le Canada d'aider les États-Unis à un moment où la politique commerciale de Trump a tendu les relations entre les deux pays, a-t-il dit.

STRATHCONA PRÊT À ENVOYER UNE ÉQUIPE TECHNIQUE La semaine dernière, M. Trump a convoqué des dirigeants du secteur pétrolier américain à la Maison Blanche pour discuter du Venezuela. Aucune entreprise canadienne n'était présente.

"Je n'ai pas été invité et ce n'est pas le rôle de l'industrie canadienne d'appeler Donald Trump pour lui demander de l'aide, mais je pense qu'il y a une opportunité à saisir", a déclaré M. Waterous.

M. Waterous, qui a étudié à l'université Harvard et qui a des liens avec les États-Unis par l'intermédiaire du gendre de l'ancien président George W. Bush, Henry Hager, qui est le directeur général de Strathcona, a déclaré qu'il rassemblerait rapidement une équipe technique de son entreprise pour se rendre au Venezuela si on le lui demandait.

"Je suis sûr qu'il n'y a pas une seule entreprise de pétrole lourd au Canada qui refuserait", a-t-il déclaré. Strathcona est le cinquième producteur de pétrole du Canada, que M. Waterous - ancien banquier et fondateur et associé gérant de la société de capital-investissement Waterous Energy Fund - a créé de toutes pièces.

L'entreprise utilise la technologie de la vapeur pour extraire le pétrole lourd de ses actifs dans la région de Cold Lake, en Alberta, ainsi qu'à Lloydminster, en Saskatchewan.

Connu pour ses transactions agressives ( ) et son franc-parler, le milliardaire Waterous a secoué le secteur pétrolier canadien l'année dernière en lançant une lutte acharnée pour le rachat de MEG Energy par Cenovus <CVE.TO<, un concurrent plus important dans le secteur des sables bitumineux.

Bien qu'il n'ait finalement pas réussi à acheter MEG, M. Waterous a annoncé par la suite qu'il avait l'intention de plus que doubler la production de Strathcona pour atteindre 300 000 bpj d'ici 2035 - un taux de croissance qui dépasserait de loin celui de tous les autres concurrents de la société.

RÉVISION COMMERCIALE EN COURS L'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui a protégé une grande partie des exportations canadiennes des droits de douane américains, doit faire l'objet d'un examen conjoint cette année, et certains investisseurs ont suggéré qu'une augmentation potentielle des flux de pétrole vénézuélien vers les États-Unis pourrait affaiblir l'influence du Canada.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a évoqué la possibilité de relancer l'

oléoduc Keystone XL reliant l'Alberta aux États-Unis lors d'une rencontre avec M. Trump au début de l'année, alors qu'il cherchait un moyen de faire face aux douloureux droits de douane américains sur l'acier, l'automobile et d'autres produits. M. Waterous a déclaré que le Canada devrait maintenant essayer d'utiliser son expertise en matière de brut lourd. Le risque à long terme que les États-Unis achètent du brut vénézuélien augmente également la nécessité pour le Canada de diversifier ses marchés et de construire un autre oléoduc vers le Pacifique, a-t-il déclaré. Le Canada exporte environ 90 % de son brut vers les États-Unis, mais les analystes du marché ont suggéré qu'une augmentation significative de la production de brut lourd vénézuélien concurrencerait directement, à terme, les barils canadiens raffinés sur la côte américaine du Golfe du Mexique .

Un porte-parole du ministère canadien des ressources naturelles a déclaré que le ministère n'avait pas proposé à M. Trump d'aider le secteur pétrolier vénézuélien.

La décote du brut lourd canadien par rapport au pétrole américain a augmenté de 14 % la semaine dernière, tandis que les actions de Strathcona et d'autres producteurs canadiens de pétrole lourd ont chuté en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la relance du secteur pétrolier vénézuélien.