Un magnat canadien du pétrole propose d'aider les États-Unis à relancer le pétrole vénézuélien

Adam Waterous affirme que l'expertise canadienne en matière de pétrole lourd pourrait être utile au Venezuela

Strathcona est prête à envoyer une équipe technique

La relance du pétrole vénézuélien pourrait affecter les exportations canadiennes de brut à long terme

Un magnat canadien qui dirige l'une des compagnies pétrolières d'Amérique du Nord à la croissance la plus rapide plaide pour que son pays prête son expertise en matière de pétrole lourd aux États-Unis, qui cherchent à reconstruire l'industrie pétrolière vénézuélienne.

Adam Waterous, président exécutif de Strathcona Resources

SCR.TO , a déclaré que les décennies d'expérience du Canada dans l'extraction du brut des sables bitumineux le rendent particulièrement qualifié pour aider le Venezuela, qui produit un pétrole lourd similaire, même si certains au Canada craignent que le Venezuela ne fasse concurrence au secteur pétrolier canadien.

"Nous sommes mieux placés que n'importe quel autre pays du monde, et de loin, pour aider à la reconstruction", a déclaré Adam Waterous lors d'une interview. "Je m'attendrais, mais je ne sais pas, à ce qu'une offre d'assistance soit probablement la bienvenue."

STRATHCONA PRÊT À ENVOYER UNE ÉQUIPE TECHNIQUE La semaine dernière, le président Donald Trump a convoqué des dirigeants d'entreprises pétrolières américaines à la Maison Blanche pour discuter du Venezuela. Aucune entreprise canadienne n'était présente.

Adam Waterous - qui a fréquenté l'université Harvard et a des liens avec les États-Unis par l'intermédiaire du gendre de l'ancien président George W. Bush, Henry Hager, qui est le directeur général de Strathcona - a déclaré qu'il réunirait rapidement une équipe technique de son entreprise pour se rendre au Venezuela si on le lui demandait.

"Je suis sûr qu'il n'y a pas une seule entreprise de pétrole lourd au Canada qui refuserait", a-t-il déclaré.

Strathcona, cinquième producteur de pétrole au Canada, ne cherche pas à investir au Venezuela, a déclaré Adam Waterous. Mais aider à reconstruire l'industrie pétrolière du Venezuela est une occasion pour le Canada d'aider les États-Unis à un moment où la politique commerciale de Donald Trump a tendu les relations entre les deux pays, a-t-il dit.

L'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui a protégé une grande partie des exportations canadiennes des droits de douane américains, doit faire l'objet d'un examen conjoint cette année, et certains investisseurs ont suggéré qu'une augmentation potentielle des flux de pétrole vénézuélien vers les États-Unis pourrait affaiblir l'influence du Canada.

Selon Adam Waterous, le risque à long terme que les États-Unis achètent du brut vénézuélien renforce la nécessité pour le Canada de diversifier ses marchés et de construire un autre oléoduc vers le Pacifique.

Le Canada exporte environ 90 % de son brut vers les États-Unis, mais les analystes du marché ont suggéré qu'une augmentation significative de la production de brut lourd vénézuélien concurrencerait directement, à terme, les barils canadiens raffinés sur la côte américaine du Golfe du Mexique .

L'escompte sur le brut lourd canadien par rapport au pétrole américain a augmenté de 14 % la semaine dernière, tandis que les actions de Strathcona et d'autres producteurs canadiens de pétrole lourd ont chuté en raison des inquiétudes des investisseurs quant à la reprise du secteur pétrolier vénézuélien.